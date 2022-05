Az is megvan már, hova kellene a giga-akkukat telepíteni

Németországban az évtized végére a szerényebb számítások szerint is 100 GWh akkumulátoros energiatároló technológiát építenek be a hálózati rendszerekbe. Egy új kutatás azt is meghatározta, hova lehetne "szinte észrevétlenül" - de ami fontosabb: logikusan, költséghatékonyan - elhelyezni ezeket az energiacsomagokat.