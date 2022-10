Heteken belül véleményezheti az Európai Központi Bank (EKB) a spanyol terveket, miszerint extraprofitadót vetnek ki a bankokra – mondta Luis de Guindos, az EKB alelnöke a Financial Times szerint.

A bankok szerint nem összeegyeztethető az Európai Unió jogszabályaival és destabilizáló hatása is lehet annak a gyakorlatnak, hogy a spanyol kormány meg akarja akadályozni a költségek áthárítását az ügyfelekre.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök ideiglenesen szeretné bevezetni az új, 4,8 százalékos adót, és összesen hárommilliárd eurót gyűjtene össze a pénzintézetektől a megugrott energiaárakból fakadó többletköltségek fedezésére. A javaslattal még júliusban állt elő a madridi kormány, de a parlamentnek még jóvá kell hagynia. Amennyiben elfogadják a képviselők, 2023 elejétől lép érvénybe, és két évig kell számolni az extra teherrel a bankoknak – a Financial Times szerint körülbelül tízet érinthet, köztük az ország két legnagyobb hitelintézetét, a Santandert és a BBVA-t.

Sánchez azzal indokolta a bankok plusz adóztatását, hogy az emelkedő alapkamatokkal extra profithoz jut a szektor, így alkalmas arra, hogy nagyobb mértékben járuljon hozzá a megnövekedett állami kiadásokhoz. Az EKB idén eddig 125 bázisponttal emelte a betéti kamatlábat, és jövő héten újabb 75 bázisponttal növelheti.

Gonzalo Gortázar, a CaixaBank vezérigazgatója szerint azonban tévedés a spanyol kabinet feltevése, a hitelintézetek még most kapnak csak erőre az alacsony hozamok hosszú időszaka után. Ráadásul borzalmas stratégiának látja a kormány részéről az extraprofitadó bevezetését éppen akkor, mikor "a gazdasági lassulás mellett erős bankszektorra lenne szükség".

Az Európai Bankhatóság is hasonlóképpen nyilatkozott, úgy látják, a bankoknak megfelelő tőkehozamra van szükségük ahhoz, hogy hosszú távon életképesek maradhassanak, így lehetőséget kell biztosítani nekik arra, hogy a kiadásaik függvényében árazzák termékeiket.

Az EKB korábban már jelezte, nem tartja jó iránynak, hogy egyre több állam vet ki extraprofitadót a bankokra, különösen akkor nem, ha ezt költségvetési célokkal teszik, nem pedig azért, hogy esetleges bankválságok idejére félretegyék ezeket az összegeket.

Ugyanakkor bármilyen véleményt tegyen is közzé az EKB, a javaslatai nem kötelező érvényűek, így a spanyol kormány akár figyelmen kívül is hagyhatja, ahogy azt idén már meg is tette egy másik esetben. Akkor ezer euróban maximalizálták a vállalatok készpénzes kifizetéseit a feketepiac visszaszorítása érdekében. Az EKB az újítást aránytalan intézkedésként jellemezte, a Sánchez-kabinetet azonban hidegen hagyta ez a vélemény.