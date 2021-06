Cristiano Rondaldo portugál futballsztár gesztusa, amivel félretett két Coca-Cola-palackot sajtókonferenciája előtt, felmutatva egy sima vizeset, és megjegyezve, hogy „Agua...no Coca-Cola” feladta a leckét a foci Európa-bajnokság szervezőinek és szponzorainak, akik végül is leszerződtek egymással a rendezvény támogatására – írja a Financial Times. Ráadásul a gesztust más sztárok is megismételték, például az olasz Mannuel Locatelli (aki állítólag csak viccelt), a francia Paul Dogba pedig egy heinekenes palackot távolított el egyik médiaszereplése alkalmával.

A sporteseményt szervező UEFA az ügy kapcsán felvette a kapcsolatot a részt vevő országok nemzeti futballszövetségeivel, arra kérve őket, hogy játékosaik kerüljék a hasonló megnyilvánulásokat, mivel az hatással lehet a vállalati sporttámogatásokra, amelyek esetenként szerződésenként 30 millió dollárt hoznak az Európa-bajnokságnak. Ugyanakkor nincsenek lefektetett szabályok arra vonatkozóan, hogy kell viselkedniük a játékosoknak a rendezvény szponzoraival.

Külön probléma Ronaldo személye, aki olyan egyedülálló sztár, hogy egy európai sportvezető szerint nincs a világon olyan személy, aki megmondhatná neki, hogy mit csináljon és mit ne. Ez a beismerés is mutatja, hogy átalakulóban van a sportvilágban a sztárok és a támogatók viszonya. A legjobban fizetett sportolók készek figyelmen kívül hagyni azokat a szponzori szerződéseket, amelyeket nem személyesen ők maguk kötnek vállalatokkal, hanem a ligák és a versenyrendezvények szervezői. Akár anyagi érdekeikről, akár őszinte meggyőződésükről van szó.

Ne túlozzunk!

Ronaldo gesztusát széles körben megosztották a közösségi portálokon, aminek alapján sokan úgy vélik, hogy a Coca-Cola részvényeinek aznapi esésében szerepet játszott a botrány. Valójában a vállalat papírjai már a sajtókonferencia előtt egyszázalékos mínuszban voltak, és ezzel letudták napi hanyatlásuk nagyját. Tény, hogy az azt követő napokban folytatódott a lecsúszás, bár volt némi emelkedő korrekció is.

Miközben a Coca-Cola nem kommentálta az esetet, a Heineken azt válaszolta Dogba akciójára, hogy teljes mértékben tiszteletben tarja, ki milyen italt fogyaszt. A francia focista egyébként gyakorló muszlim, így vallási meggyőződésére hivatkozva tolta félre a Heineken palackját annak ellenére, hogy abban a sörgyártó egyik szeszmentes itala volt. Végül is a cég alkoholos italokkal foglalkozik, ami ütközik a muszlim vallás előírásaival.

Ronaldo az egyik közösségi portálon 300 millió követőt gyűjtött edzésmódszerei közzétételével, amelyek korát meghazudtoló fizikai állapotban tartják. Korábban jelezte, hogy ellenzi, hogy a gyerekek szénsavas üdítőket fogyasszanak. Számos személyes szponzori szerződése összhangban van ezzel az „ideológiával”, s mindez hozzájárult ahhoz, hogy ő legyen az első futballista, aki karrierje során eddig a Forbes szerint több mint egymilliárd dollárt keresett.

Ideges szponzorok

A szponzorok körében volt némi megrökönyödés Ronaldo gesztusa láttán, mert még emlékeznek rá, hogy volt számos olyan támogatói szerződése, amelyek nem illenek mostani életmódjához – mondta Tim Crow sportmarketing-szakértő. Ricardo Fort, aki korábban a Coca-Colánál majdnem két évtizedig felelt a sportszponzori szerződésekért, úgy véli, szerződésszegés történt. Az ügy jelentősen befolyásolta a rendezvény támogatási rendszerét, amiért egy rakás pénzt fizettek a cégek.

Ezzel együtt eddig sem a Coca-Cola, sem a Heineken nem követelt kompenzációt az UEFA-tól - tudta meg a Financial Times az ügyhöz közel álló forrástól. Szakértők szerint a sportsztárok független gondolkodása arra kényszeríti a vállalatokat, hogy újragondolják megszokott marketingstratégiáikat. Nem kétséges, hogy a Coke és mások továbbra is milliárdokat fognak költeni a sportmarketingre – mondja Crow. - Kell azonban lenniük jobb reklámozási módoknak is annál, hogy lerakják néhány palackjukat a sportolók elé.