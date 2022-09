A szóban forgó Y Combinator (YC) egy olyan startup inkubátor, amely meghatározott befektetési minimumok mellett köti össze a szilícium-völgy tőkéjét, az arra érdemesnek talált friss ötletekkel. A cég 2005-ös működése óta több mint 3000 startupot sikerült így beindítani, ami mostanra egyben egy komoly kapcsolati hálóvá is kinőtte magát.

Ezt többek között a most vezérigazgatóvá előlépő Garry Tannak is köszönhetik, aki maga is sikeresen végig vitt egy kisebb céget, majd létrehozta a YC saját belső networking felületét a Bookface-t, ami végső soron szinte verhetetlenné tette a konkurenciával szemben.

Elsősorban erre a fegyvertényre hivatkozik Tan is, amikor a YC mellett kell érvelnie, és ennek a hálózatnak a sikeres résztvevői teszi lehetővé azt is, hogy az egykori 125 ezer dolláros alapbefektetést most 500 ezerre négyszerezzek, ami jelenlegi árfolyamon picivel több mint 203 millió forintot jelent - írta meg a Wired.

Magasra tett léc



Ezzel Tan erősen rádupláz az inkubátor konkurenciájára, de még a legtöbb angyalbefektetői támogatásra is rátesz. Nem véletlen, hiszen a Bookface-el olyan befektetői körhöz van közvetlen hozzáférése, mint az Airbnb, Dropbox, Coinbase, Reddit és Twitch megálmodói, amik a YC gondozásában találták meg a szükséges indítótőkét a nemzetközi piacra dolgozó szolgáltatóvá válás útján.

A felületre Tan maga is a legnagyobb "cégalapítói maffiaként" hivatkozik, és a vállalat vezetésének átvevése után az a terve, hogy a cég múltját használva biztosítja be annak jövőjét. A sikeres múltbeli startuppok miatt, a YC megengedheti magának az befektetések ilyen mértékű megnövelését, és ezzel előre garantálhatják, hogy a következő években kinövő techóriások mind a YC belső köreiből kerüljenek ki.

Kinyíló kapuk



Tan élrelépésével párhuzamosan most két évnyi virtuális kapcsolattartás után visszatérnek a személyes programok is az inkubátornál. A pandémia előtt az induló startupoknak alapkövetelmény volt a San Franciscó-i jelenlét, és bár a személyes találkozók Tan szerint pótolhatatlanok, a szilícium-völgy határain túlra való nyitást megtartják, mivel a rajtuk keresztül fejlődni akaró cégek nagyjából egy harmada már nem helybéli vállalkozás.

A YC-be egyébként elég nehéz a bejutás, a Forbes alapján teljesen magyar cégnek utoljára még 2017-ben sikerült pénzhez jutnia rajtuk keresztül. A mobilalkalmazás-fejlesztők munkáját segítő Bitrise befektetői közé azóta Ashton Kutcher is beszállt.

Ettől függetlenül az inkubátor évről évre növekszik, míg 2011-ben egy évfolyamban csupán 64 startupnak jutott hely, addig 2018-ban már 141-en, 2022-ben pedig 414 szereplőt számláló szemeszterük is volt. Bár Tan szerint ennyi bemutatásra váró vállalkozás érthetően kikezdheti a befektetők türelmét, és ezzel egyidejűleg az ötletgazdáknak is nehezebb kitűnni, végső soron a YC növekedése egyértelmű előnyt jelent a inkubátorháznak.

Lejátszott verseny



A vállalat kritikusai szerint azonban befektetők ilyen mértékű tömörülése arra kényszeríti a startupokat, hogy mindenképpen az YC-t válasszák, ami könnyen monopolhelyzetbe hozza őket az inkubátor piacon. Tan természetesen nem ért egyet ezzel a meglátással, a konkurenciát szégyenítő befektetési számaik a Wired szerint mégis azt tükrözik, hogy ha valóban startup maffiának nevezhető a Bookface, akkor feltehetően senkinek sem lesz érdemes kimaradni a gengszter életből.