Svédországban az infrastrukturáért felelős miniszter, Tomas Eneroth közbelépése volt szükséges ahhoz, hogy megregulázzák az elektromos rollerrel közlekedőket. Szeptembertől a svéd fővárosban az elektormos motor hajtotta kétkerekűeket kijelölt parkolóhelyekre kényszeríti, és letiltják őket a járdákról - írta meg a Bloomberg.

A mikromobilitási forradalomként indult elektromos rollerre tehát Stockholmban is a korlátozás vár, ráadásul a városban megengedett számukat is csökkentik, és további költségeket rónak ki az e-roller hálózatok üzemeltetőire. Mindezt azért, mert a svéd fővárosban semi tudnak mit kezdeni a közlekedési szabályok és a rollerezési gyakorlat közti szakadékkal. Azt, hogy ez miként fogja a jelenleginél jobban egyensúlyba hozni az akkumulátor hajtotta kétkerekűekkel száguldozók és a közbiztonság mérlegét, egyelőre nem tudható, de a stockholmi döntés is beillik abba a sorba, hogy Párizsban a teljes tiltást is belengették, Oslóban pedig az éjszsakai bérlés lehetőségét vették ki a rendszerből.

A svéd fővárosban tavaly nyáron már 21 ezer e-roller volt forgalomban, jelenleg legfeljebb 12 ezer "példány" teljesít szolgálatot - miközben azt ott is elismerik, hog a városok környezetszennyezés-javító projektjeiben ezeknek a járműveknek helye van - volna. Azzal, hogy csak a kijelölt parkolókban lehet majd leállni az e-rollerekkel, hogy a rendőrség szélesebb körű felhatalmazást kap a bírságolásra és az e-rollerek eltávolítására, és akár a szolgáltató cégek csukláztatására is, az infrastrukturális miniszter szerint azért jó irány, mert a rolleres szolgátatók "nem tudták kordában tartani a káoszt”.

Azt, hogy mindezt a szeptembertől életbe lépő, jogszabályok megteszik-e, majd kiderül. A Bloomberg cikke mindenesetre nem sok reményt sugall ezügyben. Az egyik gyakorlott rolleres szerint a kijelölt parkolóhelyek abból a megtakarításból vesznek el, amit a bárhol felszállhatsz - bárhol leszállhatsz népszerűsége jelent, mivel az ősztől kötelező parkolóhelyeket megtalálni is időt vesz majd igénybe. Egy másik rolleres viszont csak nevet az egész jogszabályi rendelkezésen, és nem aggódik a parkolási szabályok vagy a kerékpársávokba szoruló rollerezés miatt sem. Szerinte ugyanis a kerékpárosok is pont annyira őrültek, mint az e-rolleren száguldozók.