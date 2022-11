A Reuters és a brit királyi védelmi kutatóintézet (RUSI) egy korábbi elemzése 27 orosz fegyverrendszer, köztük harckocsik, rakéták, robotrepülőgépek, drónok, kommunikációs rendszerek alkatrészeit vizsgálta meg, és 450 amerikai, európai és kelet-ázsiai komponenst talált - ír a G7. Egyebek mellett mikroprocesszorokat, mikrovezérlőket, Ethernet vezérlőket, GPS-vevőket, oszcillátorokat, műveleti erősítőket, adóvevőket.

Ezek döntő része, 318 alkatrészfajta amerikai gyártótól származott, a maradék pedig javarészt európai, valamint a szankciókhoz csatlakozó ázsiai gazdaságok, Japán és Tajvan terméke. Kína csupán hat termékkel szerepelt a listán, az egyetlen olyan országként, amely nem szankcionálta az orosz elektronikai exportot.

Az importfüggőségből fakadó sebezhetőséget az oroszok 2014 óta a mikroelektronikai alkatrészek felhalmozásával próbálták enyhíteni. Az amerikai hírszerzés szerint ennek ellenére az oroszok jelentős veszteségeik miatt súlyosbodó csiphiánnyal küzdenek, és ennek fényében egyre nehezebb dilemma az értékesebb eszközök, például helikopterek vagy precíziós rakéták bevetése.

A Reuters nyomozása szerint az ukrajnai hadszíntéren összeszedett orosz fegyvermaradványokban relatíve sok egyszerű, gyengébb, háztartási vagy szórakoztató elektronikai termékekben is megtalálható mikrocsip van, amelyek alacsony teljesítményük miatt nem esnek exportkorlátozás alá. Az orosz rakétákban harmincéves Texas Instruments-csipeket is találtak, máshol olyan félvezetőket szednek ki az orosz harckocsikból, amelyek mikrohullámú sütőkben és egyéb háztartási gépekben is megtalálhatók.