A Szlovákiában élő Palágyi Zoltán saját termesztésű zöldséget, dinnyét kínál hirdetésekben, legutóbb ingyenes szedd magad akciót hirdetett. A nyitrai főiskola agronómus szakát vele együtt tízen kezdték el, közülük ketten maradtak a szakmában - mutatja be a pozsonyi Új Szó a Zsigárdon kertészkedő szakember.

A gesztus mögött az is áll, hogy Palágyi Zoltán három év kemény munka után éppen feladja az álmát, hogy zöldséget és dinnyét termesszen, és visszatér az egykori munkahelyére, ahol eredeti szakmájában dolgozott agronómusként.

Elsősorban azért döntött így, mert miközben a termények felvásárlási ára nem változott az elmúlt években, a befektetés összege akár meg is duplázódott. „Annyira megemelkedtek a kiadások, hogy nem volt értelme folytatni. A műtrágya ára például a duplája lett, de a vetőmag, a palánta ára is több ezer eurós tétel, és akkor még nem számoltam a fóliát, az eszközöket."

Baj van

Döntéséhez nagyban hozzájárult az is, hogy nagyon nehéz volt munkásokat találni a szezonmunkára, betakarításra. Az ő helyzetük is érthető, hiszen a téli időszakra nem tud munkát adni nekik, így csak azok jöttek dolgozni, akiknek éppen nem volt munkájuk. "Sajnos olyan is előfordult, hogy éjfélig szedtem egyedül, fejlámpával az uborkát, mert reggelre el kellett készíteni, de éppen nem találtam senkit, aki segített volna."

A szakember szerint országos szinten a teljes leépülés jellemző a növénytermesztésre, állattenyésztésre, ami azért veszélyes, mert rendkívül sérülékennyé válik a gazdaság. Az állam támogatja az autóipart, de némi támogatással önellátó lehetne a élelmiszer terén is Szlovákia. Palágyi Zoltán szerint, ha leállna az élelmiszer behozatala, egy héten belül kifogynának a tartalékok.