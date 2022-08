Folytatódhat a politikai szellemi elmaradottság diadalmete

A brit Konzervatív Párt elnökválasztásának tétje, hogy a párttagok továbbra is támogatják-e, hogy pártjuk azt ígérje az embereknek: élhetnek úgy, hogy a kecske is jól lakik és a káposzta is megmarad. A jelek szerint nem kétséges, hogy e mellett fognak dönteni, amivel tesznek egy újabb nagy lépést abba az irányba, amelyben a politikai döntéseket gyermeki álmoknak rendelik alá.