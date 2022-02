Mintegy 5,6 millió dollárért, másodpercenként 187 ezer dollárért reklámozhatnak a vállalatok a Super Bowl eseményén, ezért a különböző szponzori és hirdetői pénzek mellett a jegyeladásokból is komoly összeget kalapoznak össze az Egyesült Államok egyik legfontosabb sporteseményén.

2021-ben több mint 485 millió dollárt költöttek a hirdetők reklámokra, miközben a sportfogadó irodák is rekordösszegekről számoltak be. Az Amerikai Szerencsejáték Szövetség becslése szerint tavaly 4,3 milliárd dollár értékben fogadtak a Super Bowlra, idén már jóval magasabb is lehet ez az összeg azután, hogy New Yorkban ismét legális lett a sportfogadás - írja a Forbes.

A Halftime Show - vagyis a látványos fellépésekről elhíresült félidei szünet sztárfellépői viszont honorárium nélkül lépnek fel. A szállítási és a gyártási költségeket ugyanis maga az Amerikaifutball-szövetség (NFL) fedezi és az előadók ezidáig ingyen szórakoztattak.

Vasárnap Dr.Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige és Snoop Dogg lépett fel. Az előadók és a táncosok is jelképes összeget, 15 dollárt kaptak óránként - a show-ban való megjelenés ugyanis többet ér a fellépői díjnál - vélik a szervezők. Az élő közvetítést ugyanis több mint 100 millió amerikai háztartás követi figyelemmel, ami olyan gigantikus promóciót jelentene a fellépőknek, amelyet a szervezők nem tudnának kifizetni.

Minden, csak nem minimalista

A Los Angeles szívében található Sofi Stadion a világ legdrágább és legmodernebb sportstadionja. A stadion és a teljes terület megépítése több mint 5 milliárd dollárba került. A sportaréna ad otthont a két NFL-csapatnak, a Los Angeles Chargersnek és a Los Angeles Ramsnek.

A zárható tető nemcsak az arénát, hanem a hozzá tartozó parkot és a 6 ezer férőhelyes rendezvénytermet is befedi. Maga a Sofi Stadion 72 ezer férőhelyes, de kapacitása 100 ezer főre növelhető más nagy események idejére.

Az egykori Hollywood Park versenypályán található stadionhoz egy szabadon hozzáférhető park és egy mesterséges tó is tartozik majd. Ezenkívül egy luxusszállodát és lakókomplexumokat terveznek, területe dupla akkora, mint a Vatikán - írja a német Stern.

Méregdrága jegyárak

Annak ellenére, hogy az elmúlt évekhez képest idén valamivel alacsonyabb árakon lehetett hozzájutni a jegyekhez, a legolcsóbb jegyek így is nagyjából 7 ezer dollárért keltek el a hét elején, de az átlagár 10 ezer dollár volt.

A jegyértékesítők egyébként gyakran csökkentik az árakat a Super Bowl előtti napokban, attól tartva, hogy elszalasztják az esélyt, hogy egyáltalán eladják a jegyeket. Idén például a Los Angeles szurkolóinak egy része nem vásárolt jegyet, ezért az amerikai jegyértékesítő oldalakon már egészen kedvező, 3-4 ezer dollárért is lehetett belépőt vásárolni, míg az 1990-es évek elején 100-200 dollár között értékesítették őket.

A parkolójegyek szintén több száz dollártól indulnak és a bejárathoz közel akár 5700 dollárt is elkérhetnek érte - írja a CNN.