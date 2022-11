A Svájci Szövetségi Energiahivatal (SFOE) úgy készül, hogy ha hideg lesz a tél, a kritikus energiaellátás biztosítása érdekében ideiglenesen tartalék kapacitásokat fog bevetni. A nyolc pótkocsikra szerelt GE Gas Power TM2500 teljesítménye akár 250 MW is lehet – köszönhetően a repülőgép-hajtóműves gázturbinának - írta meg a Powermag.

A GE Gas Power azt közölte a lappal, hogy a nyolc egység már Zürich közelében, Aargau kantonban találhatók, és 2023 februárjától három évig - erre szól most a GE és a SFOE szerződése - bármikor bevethetők.

A GE a berendezést évek óta fejlesztgeti, dél-ausztráliai és amerikai „bevetésekről” is vannak tapasztalatok, jelenleg is több mint 300 darab dolgozik különböző területeken. A TM2500 nagy előnye, hogy sokféle üzemanyaggal (földgáz, LPG, és folyékony üzemanyagok) is működik, 32-34 MW stabil teljesítményre képes, 11 napon belül gyakorlatilag bármilyen krízishelyszínen installálható, 5 percen beül indítható, 37 százalékos hatásfoka pedig a legtöbb hagyományos hálózati forrásnál is jobb.

A rugalmasságra és a gyors kiszállításra tervezett GE Gas Power TM2500 kis helyigényű, és rendszerint olyan helyszínek „vetik be”, ahol termelőkapacitások bekapcsolására korlátozott hely áll rendelkezésre.

Akinek de javu-érzése van a fenti képen látott „járművel" kapcsolatban, az nem téved: ez a GE-megoldás évekkel ezelőtt debütált már. Sajnos különösebb szenzáció keltése nélkül, de ettől még Veresegyházán is gyártották a TM2500-as mobil áramtermelő generátorokat, ahogyan arról az alábbi Youtube videó is tanúskodik:

A svájci szövetségi tanács az Európában az oroszok Ukrajna elleni háborújával kialakuló energiaválságra válaszul több gyors, rövidtávú intézkedést tett. Ennek célja, hogy elegendő "erőt" biztosítson a 2022/2023-as tél során. Ilyen intézkedés a szeptember 2-án a GE-től megrendelt nyolc mobil gázturbina is.

A feladatuk egyelőre ideiglenes tartalékban állás - ennek teljes költségét is közölték: 470 millió svájci frank. A kormány azonban azt is közölte, hogy tárgyalásban áll más lehetséges beszállítókkal is, amivel a további tartalékteljesítmény növelésre törekednek.