A svájciak csekély többsége több mint negyedszázad óta először hagyta jóvá a kormánynak, hogy megreformálja a nyugdíjrendszert. Bern már régóta érvel az ország öregségi rendszerének "stabilizálása" mellett, részben a várható élettartam növekedése, részben pedig a Baby Boomerek nagyszámú nyugdíjba vonulása miatt - írja a The Local.

Már nekifutottak 2004-ben és 2017-ben is, sikertelenül, most viszont a svájciak 50,57 (!) százaléka mondta, hogy emelkedjen a nők nyugdíjkorhatára. Ez azt jelenti, hogy nekik is 65 éves korukig kell dolgozniuk, mint a férfiaknak, nem pedig 64-ig, mint jelenleg.

Emellett adóemelésről is döntöttek, ennek támogatottsága 55 százalékos volt.

Sokan kritizálják, hogy a reformot a "nők hátán" hajtják végre, és tüntetéseket is szerveznek. A Kereszténydemokrata Párt női csoportja arra figyelmeztet, hogy a terv drasztikusan csökkentené a nők amúgy is alacsony nyugdíjjövedelmét.

"A nők nyugdíjjövedelme 7 milliárd svájci frankkal csökken a következő 10 évben: ez minden nő arculcsapása" - fogalmaznak.

Az érvek között van, hogy a nők jelentős diszkriminációval és széles nemek közötti bérkülönbséggel szembesülnek Svájcban, és ezért jóval kisebb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak.

A svájci gazdasági minisztérium adatai szerint 2020-ban a svájci nők átlagosan közel 35 százalékkal kisebb nyugdíjat kaptak, mint a férfiak.

Míg Svájc német nyelvű része elsöprő többséggel támogatta a reformot, addig a francia és olasz nyelvű részek határozottan ellenezték, a genfi szavazók közel 63 százaléka szavazott nemmel, Jura kantonban pedig több mint 70 százalékuk.



Pierre-Yves Maillard, a Svájci Szakszervezeti Szövetség vezetője arra figyelmeztetett, hogy a nemek és a régiók között egy ilyen fontos kérdésben tapasztalt mély szakadék "nem jó politika."

Az állattartást nem szigorítják

A vasárnapi szavazás egy másik hevesen vitatott kérdését, az intenzív állattenyésztés betiltására vonatkozó javaslatot elutasították. Az állatvédő és állatjóléti szervezetek kezdeményezésére több mint 63 százalék szavazott nemmel.

A kezdeményezés támogatói alkotmányos követelménnyé szerették volna tenni a haszonállatok védelmét.