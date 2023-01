Az optimista változás hat hónap óta először segítette az euró-frank árfolyamot a paritáson túlra. Ez fordulatot jelent a tavalyi évhez képest, amikor a svájci frank a küszködő euróval szemben szárnyalt, mivel az inflációs és recessziós félelmek a befektetőket a világ egyik legnépszerűbb "menedékdevizája" felé terelték - írja a Bloomberg.

Kiran Kowshik, a genfi Lombard Odier devizastratégája szerint a német és az olasz kötvényhozamok közötti különbség is jelzi, hogy a globális kockázati hangulat milyen gyorsan javult. A különbség még akkor is csökken, amikor az Európai Központi Bank (EKB) jelzi, hogy a hitelfelvételi költségeknek jelentősen tovább kell emelkedniük.

A franknak az euróval szembeni paritás alá csúszása felvetette, hogy a Svájci Nemzeti Banknak (SNB) talán jobban tetszene egy gyengébb valuta, miközben az infláció az exportvezérelt gazdaságban elérte a csúcsot. Az euróval szembeni teljesítménye ellenére a svájci valuta november eleje óta mintegy 8 százalékkal emelkedett a dollárral szemben.

A kamatlábak az euró javára mozdultak el, a Wells Fargo stratégái szerint az EKB úgynevezett végkamata idén valószínűleg közel 200 bázisponttal meghaladja a Svájci Nemzeti Bankét.

„Az EKB folyamatos, agresszív szigorítása az elkövetkező hónapokban 1,05-ig nyomhatja a devizapárt” - mondta Sven Schubert, a zürichi Vontobel vezető befektetési stratégája. Az árfolyam akár 1,10-ig is emelkedhet „egy erősen emelkedő árfolyamú piaci környezetben, amelyben a politikai szigorítás folytatódik anélkül, hogy recessziót váltana ki”.

Az opciós árazás az euró frankkal szembeni árfolyamának emelkedését támogatja, a kockázati visszafordulások a héten február óta a legmagasabb szintre emelkedtek, a közös valuta emelkedése elleni védekezés iránti kereslet megugrása közepette.

A legtöbb stratéga és portfóliómenedzser mégis egyetért abban, hogy a svájci gazdasági fundamentumok - beleértve a viszonylag erősebb deflációs nyomást és a befektetők azon tendenciáját, hogy a kockázatos eszközök iránti kereslet lehűlésekor a frankhoz folyamodnak - azt jelentik, hogy a svájci valuta leértékelődése hosszabb távon korlátozott lesz.

