Elisabeth Svantesson korábbi munkaügyi minisztert választotta Ulf Kristersson új svéd miniszterelnök a pénzügyminiszteri pozícióra – írja a Bloomberg. Svantesson 2006 óta parlamenti képviselő, az elmúlt öt évben Kristersson gazdasági szóvivője volt.

Végül a Mérsékelt Párt és a Liberálisok alakítanak kisebbségi kormányt, a Svéd Demokraták külső segítségével. A szélsőjobboldali politikai erőnek a parlamenti támogatásért cserébe a bűnügyi és bevándorlási javaslatainak törvénybe iktatását ígérték.

Az új svéd kormány első feladata, hogy kidolgozzák a 2023-as költségvetési tervet. "Fontos, hogy a következő büdzsében ne legyen túlköltekezés, hiszen annak hatására még tovább emelkedne az infláció, ugyanakkor kezelnünk kell a svéd társadalmi problémákat is" – mondta Svantesson.

Az új pénzügyminiszter azt ígérte, kidolgoznak egy tervet a háztartások és vállalatok támogatására a megugrott energiaárak miatt, valamint a jövedelemadót is csökkentik. A Mérsékelt Párt a kampány során egyébként még azt ígérte, november elsejéig be is vezetik az új kárpótlási rendszert, Svantesson most azonban már nem szerette volna megmondani, mikor léphetnek érvénybe a tervezett lépések.

A kampány sarkalatos pontja volt a jobb- és baloldal nukleáris energiával kapcsolatos vitája: a jobboldal új erőművek létesítését ígérte és kritizálta az Andersson-kabinetet a régiek bezárásáért. Az új kormány most törvénymódosítást tervez annak érdekében, hogy több mint 10 reaktor működhessen az országban, valamint azt is vizsgálják, újraindíthatók-e az elmúlt évek során bezárt reaktorok.