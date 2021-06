Kormánybuktató üggyé válhat a lakhatási válság, a magyarral ellentétes előjellel is

Bizalmatlansági szavazáson megbukott a svéd kormány szakpolitikai értelemben azon, hogy a kormánykoalíció pártjai homlokegyenest ellentétes módon oldanák meg a lakhatási válságot. Más kérdés, hogy a miniszterelnök a kormányalakításkor ellentmondó ígéretekkel csábította be a koalícióba az most összeveszett pártokat. Magyarországon más irányt választott a kormány, de azzal is méhkasba nyúlt.