Lemondott a svéd miniszterelnök, Magdalena Andersson, miután eldőlt, a vasárnapi választásokat a jobboldali koalíció nyerte 176 mandátum megszerzésével, míg a baloldali blokknak 173 jparlamenti helyek jut – írja a Bloomberg. Ulf Kristersson, a Mérsékelt Párt vezetője azonnal jelezte is, hogy elkezd dolgozni a kormányalakításon.

Nem lesz azonban könnyű dolga, mivel a szélsőjobboldali Svéd Demokraták már jelezték, legnépszerűbb jobboldali pártként, Svédország második legnagyobb politikai erejeként a kormányba szeretnének kerülni. A szintén szövetséges Liberálisok azonban jelezték, hogy elzárkóznak attól, hogy közösen kormányozzanak a szélsőséges nézeteket valló Svéd Demokratákkal.

Kisebbségi kormány alakulhat

Szakértők szerint a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Kristersson kisebbségi kormányt alakít a Liberálisokkal és a Kereszténydemokratákkal, a Svéd Demokraták parlamenti támogatását kérve. A szélsőjobboldaliak azonban sok mindent kérhetnek cserébe.

A Kristersson-kormány várhatóan az eddiginél jóval keményebb lesz a bevándorlókkal és az országban egyre komolyabb problémát jelentő bűnözéssel szemben. A szövetséges szélsőjobboldaliak azzal kampányoltak, hogy csökkentenék a bevándorlóknak járó állami juttatásokat és a rendőrségnek nagyobb hatalmat adnának.

Gazdasági nehézségeket örököl Kristersson

A kialakult energetikai krízist az újonnan alakuló kabinet atomerőművek létesítésével és újraindításával próbálhatja enyhíteni. Ezzel kapcsolatban azonban már most, a kormányalakítás előtt is okozhat fejfájást, hogy a kulcsfontosságú Ringhals 4 atomreaktor újraindítását a Vattenfall energiatermelő vállalat kénytelen volt január végéig halasztani. A csúszás áramkimaradásokat okozhat a a sűrűbben lakott déli országrészben, ráadásul az árak is tovább emelkedhetnek miatta.

Az energiaválság mellett ráadásul az új kabinetnek arra is kell költenie, hogy a kitűzött zéró kibocsátási célok felé haladjon az ország, miközben a pandémia ütötte lyukakat is be kell foltozni a jóléti rendszeren, valamint növekvő védelmi kiadásokkal is kell számolni.