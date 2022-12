A Bloomberg összefoglalója szerint az ingatlanpiac visszaesése a recesszió elmélyülésével fenyeget Skandinávia legnagyobb gazdaságában. Az előrejelzés szerint az emelkedő infláció és a növekvő megélhetési költségek, valamint az ingatlanok áresése nyomás alatt tarthatja a lakossági fogyasztást a 10 milliós északi országban, ahol a háztartások 64 százaléka rendelkezik saját otthonnal.

A szárnyaló infláció és a növekvő hitelköltségek világszerte meredek lejtmenetbe kapcsolták a lakásárakat, de az egyik hely, ahol ez a tendencia a leggyorsabban érvényesül, Svédország. Az olcsó hitelek, a lakáshiány és a csak kamatra felvehető jelzáloghitelek által táplált, évtizedekig tartó ingatlanpiaci fellendülés után az északi régió legnagyobb gazdasága most éles lakáspiaci visszaesés közepén van, ami azzal fenyeget, hogy elmélyíti a fenyegető gazdasági visszaesést.

A lakásárak az év eleji csúcsértékükhöz képest szezonális kiigazítással számolva 12 százalékkal, nominálisan pedig 15 százalékkal csökkentek. A zuhanás olyan gyorsan zajlik, hogy a valós csökkenés meghaladhatja az előrejelzések által várt 20 százalékos csökkenést is.

A növekvő megélhetési költségek és a csökkenő ingatlanárak kettős csapása arra készteti a fogyasztókat, hogy visszafogják kiadásaikat, ami viszont még nagyobb gazdasági fájdalmat okoz. Svédországot fenyegeti a veszély, hogy az Európai Uniót alkotó 27 gazdaság közül a legsúlyosabb recesszióba kerül.

A skandináv ország nincs egyedül az ingatlanpiaci gondokkal. A világjárvány idején tapasztalt fellendülés után a központi banki kamatemelések a globális ingatlanértékek csökkenését idézték elő. Egy maroknyi, korábban felpezsdült piac, köztük Kanada, Ausztrália és Új-Zéland, jelenleg szintén visszaesésben van, és több mint egy tucat fejlett gazdaságban vagy ingatlanpiaci visszaesés tapasztalható - ami két egymást követő negyedévben csökkenő árakat jelent -, vagy az előtt áll, hogy visszaesésbe süllyedjen.

