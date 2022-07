A Bloomberg Economics-tól a New York-i Federal Reserve Bank of New York-ig terjedő előrejelző intézetek által közölt mérőszámok mind szerény javulást mutatnak a főbb szállítmányozási mutatóknál és az ellátási láncok túlterheltségénél. A világjárvány okozta kínálati szűkösség fokozatos megszűnése azonban egy másik potenciális fejfájásnak adhat teret: a fogyasztói kereslet visszaesésének, amely a gazdasági növekedést visszafordítja, és készletfelhalmozódáshoz vezethet.

„A globális áruszektorok nyomása, amely az infláció központi hajtóereje volt, végre enyhülhet" - írták a Citi közgazdászai Nathan Sheets vezetésével egy e havi kutatási jegyzetben. „A rossz hír az, hogy ez a jelek szerint a globális fogyasztói – különösen a diszkrecionális javak iránti – kereslet csökkenése mellett következik be, és így a recessziós kockázatok növekedését is jelezheti” – közölte a Citi a Bloomberg szerint. Már korábban is jelezték más elemzők, hogy az ipari termelés visszaesése, a recessziós kockázatok miatt szabadultak fel szállítmányozási kapacitások.

A Citi óva intett attól, hogy mindenki megnyugodjon, mivel számos lefelé mutató kockázat van a szállítmányozási piacokon. A munkabeszüntetések, a kínai Covid-járványokhoz kapcsolódó kikötői leállások, Oroszország ukrajnai háborúja és az év végi ünnepi szállítási nyomások ismét összezavarhatják a logisztikai hálózatokat.

Csökkenő árak, csökkenő fogyasztás

A közgazdászok általában egyetértenek abban, hogy a következő hónapokban az amerikai háztartások áruk iránti kereslete lesz a legfontosabb, de abban megoszlanak a vélemények, hogy ez a kereslet erős marad vagy lanyhulni kezd. Egy indikátor szerint a kereslet a normális szint felé fordulhat, mivel az emberek többet vacsoráznak majd, moziba és színházba járnak, mint a járvány idején. Mások szerint viszont marad az áruk iránti kereslet az amerikai gazdaságban, ami nem feltétlenül segíti a recesszió elkerülését.

A Flexport kifejlesztette a Post-Covid indikátort, hogy segítsen meghatározni a szolgáltatási kiadásokra fordított összegeket, és hogy nyomon követhető legyen, hogyan osztják el az amerikaiak a fizetésüket. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a fogyasztói preferenciák májusban kissé eltolódtak az áruk irányába. „Előre tekintve a mutató az előrejelzések szerint 2022 harmadik negyedévében a jelenlegi szintek közelében marad. Ez azt jelentené, hogy az áruk iránti általános fogyasztói preferencia a szolgáltatásokkal szemben csökken, de még így is kissé a 2020 nyári és a járvány előtti szintek felett marad” – közölték az elemzési adatok alapján.

Olcsóbb a tengeri szállítmányozás, csak ez nem biztos, hogy jó

Egy másik mutató a két év szűkösség után kialakuló kínálati lazaságra utal: Az óceáni fuvardíjak tovább csökkentek a rekord szintekről. Valamint az a tény, hogy mindez a globális hajózás szokásos csúcsszezonjában történik, egyes megfigyelők szerint arra enged következtetni, hogy a néhány hónappal ezelőtt még többletkapacitást nélkülöző piac gyorsan visszarendeződik a másik irányba.

A konténerárfolyamok, beleértve a Freightos, a rakományfoglalás digitális platformja által közzétett árakat is, még mindig jóval a járvány előtti szintek felett vannak, de pályájuk egyre inkább úgy tűnik, hogy a fogyasztói kiadásokkal kapcsolatos bizonytalanság közepette egy mélypont felé tartanak.

A logisztikai fellendülés nagy része attól függ, hogy Kína képes lesz-e továbbra is kereskedelmi erőközpont maradni, és a gyárakat és kikötőket a Covid-járványok megfékezésére vonatkozó szigorú szabályai révén működésben tartani. Úgy tűnt, hogy ez nem változott, miután az ország csütörtökön olyan számokat tett közzé, amelyek szerint júniusban az ország második legjobb exporthónapja volt az elmúlt legalább három évtizedben.

Nem minden van rendben, különösen Európában nem, ahol a régiónak az ukrajnai harcokhoz való közelsége miatt a szállítással kapcsolatos problémák még mindig jelen vannak. Az Oroszországból származó vagy oda irányuló árucikkekre és egyéb cikkekre vonatkozó szankciók megnehezítik az európai kereskedelmi forgalmat, különösen Ázsiából. Ráadásul az olyan munkaügyi zavarok, mint amilyenek a németországi nagy tengeri kikötőket érintették az elmúlt napokban, csak rontják a kilátásokat.