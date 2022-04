Látván a nyugati szankciókat, komoly lépésre szánta el magát Kína

A komolyan botladozni kezdett a kínai gazdaság a lezárások és Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának következtében is. A kínai vezetés ezúttal is az infrastrukturális beruházásokkal próbál életet lehelni a gazdaságba, azonban látva az Oroszország elleni szankciókat különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy ezek segítsék az országot vészhelyzetben a saját lábán is megállni.