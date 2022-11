A leglátványosabb szankciós intézkedés valójában csak púp a Nyugat hátán

Jól hangzik és pompásan kommunikálható is a Putyin-rendszer hasznait húzó orosz oligarchák ilyen-olyan vagyontárgyainak lefoglalása, és mutogatni is lehet ahogy az utóbbi hónapokban flottányi orosz hátterű szuperjachtot lefoglaltak a nyílt vízen vagy kikötőkben a világ különböző országaiban. Ám ezeknek már csak az állagmegóvása is több tízmillió dollárba kerül évente. E pénzek jó részét pedig az amerikai és az európai adófizetők adják össze. Előbb-utóbb valamit kezdeni kellene ezekkel a javakkal, ám egyelőre senki nem tudja mit.