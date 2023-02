A The Line nevű város 100 százalékban megújuló energiával fog működni. Az otthonok, iskolák, irodák és parkok egymásra fognak épülni, így ezek a létesítmények mindössze öt perc sétára lesznek egymástól. Egy ilyen világrengető koncepcióra az emberek sokféleképpen reagálnak. Egyesek valószínűtlen valóságnak, sokan fényes új jövőnek, míg mások disztopikus rémálomnak látják.

A kilencmillió lakos befogadására hivatott város két hosszú tükörfal közé lesz bezárva. A közösségek három dimenzióba tudnak majd rendeződni.

Bár a projekt infrastruktúrája, építészete és víziója lenyűgöző, sokan aggódnak amiatt, hogy egy ilyen futurisztikus hely milyen lenne a felügyelet szempontjából. A technológiai fejlődés miatt, amelyet a The Line hozna, várhatóan hatalmas fejlesztések lesznek a felügyelet terén is, ami sokak szerint aggodalomra ad okot. Bár a megfigyelés hasznos a biztonság és a védelem javítása szempontjából, a magánélet megsértésére is alkalmas lehet.

Ezt már ma is tapasztaljuk, és nem nehéz elképzelni, milyen súlyos lenne ez egy ilyen helyen. Különösen ijesztő elképzelni ezt egy olyan szigorú törvényekkel rendelkező országban, mint Szaúd-Arábia, ahol a homoszexualitás törvénysértő, a nők jogai pedig rendkívül korlátozottak – írja a The Paisano.

A huwaitat törzs tagjait tömegesen telepítik ki

Eltekintve attól a szorongástól, amit a disztópikus város okozhat, van egy sötétebb oldala is a projektnek. A földterület, amelyen a The Line épül, jelenleg sokaknak ad otthont, köztük az ősi huwaitat törzs tagjainak. szaúdi biztonsági erők általi letartóztatások, zaklatások és emberrablások sem voltak ritkák az áttelepítés ellen tiltakozókkal szemben.

Egy férfit meg is öltek, miután videókat tett közzé, amelyekben figyelmeztette a nyilvánosságot, hogy őt és a törzs más tagjait kilakoltatják otthonukból.

A hatóságok két várost kiürítettek, és a huwaitat törzs mintegy 20 ezer tagját kényszerítették arra, hogy elköltözzön, és a projekt megkezdődhessen. A The Line állítólag „egy olyan forradalom, amely az embereket helyezi előtérbe”, a törzs tagjai számára azonban csak szenvedést okozott.

A városban nem lesznek utcák, autók és környezetszennyezés. Úgy tűnik, hogy ez egy gyönyörű hely lesz, ahol az emberi szükségletek minden mással szemben elsőbbséget élveznek. Az elképzelés megvan - egy fejlett tér hatékony infrastruktúrával - de milyen áron? A The Line Neom városa jó ötletekkel szolgál arra vonatkozóan, hogyan lehetne javítani városaink infrastrukturális fejlődését; azonban ennek a projektnek a kivitelezése egyelőre elszomorító.

(Munteanu Malina Ottilia)