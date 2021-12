A december 10-i állapotokat tükröző adatsor szerint - amikor az országos átoltottság 46,2 százalékos volt - a bukovinai Suceava megyében regisztrálták a legalacsonyabb, 29 százalékos átoltottságot. Az országos immunizációs rangsorban Kovászna megye utolsó előtti 30, Bákó megye hátulról a harmadik 33,4, Hargita megye pedig hátulról a hetedik 36,3 százalékos átoltottsággal.

A legnagyobb, 66,2 százalékos arányban Bukarest 1,8 milliós lakossága olttatta be magát. A fővároson kívül az immunizációs arány csak öt, erősen urbanizált térségben - Kolozs (58,5), Konstanca (55,9), Szeben (53,4), Brassó (50,2) és Ilfov (50,1) megyében - haladta meg a beoltható lakosság ötven százalékát.

A 19,3 milliós Romániában hétfőig 7 millió 855 ezer ember, a beoltható - 12 év feletti - lakosság 46,4 százaléka kapott legalább egy adag koronavírus elleni oltást. Az immunizálás üteme továbbra is lassul, a napi átlagos növekmény 7400 alá esett, amely már alig haladja meg a nyár végén regisztrált mélypontot.

Az oltási hajlandóság október végén néhány hétig látványosan megugrott, több ízben a napi százezret is meghaladta, amikor a hatóságok kötelezővé tették a zöld igazolvány felmutatását minden zsúfolt zárt térben a látogatók és ügyfelek számára, továbbá kilátásba helyezték az igazolvány bevezetését a munkavállalók számára is. Az immunizálás üteme azonban azonnal visszaesett, miután a szenátus elutasította a zöld igazolvány munkahelyi bevezetését.

A Bukarestben november végén alakult nagykoalíció tervei között szerepelt az úgynevezett "Stop Covid" törvény elfogadása még a januári parlamenti szünet előtt, hogy be lehessen vezetni a védettségi igazolvány munkahelyi használatát, még mielőtt a járvány következő hulláma elérné az országot.

A téma a kormánypártok hétfői egyeztetésén is napirenden szerepelt. Sajtóértesülések szerint a munkahelyekre friss negatív PCR-teszt alapján kiállított Covid-igazolvánnyal is be lehet majd járni, de a rendszeres tesztelés költségét csak néhány hétig fedeznék költségvetési forrásokból, hogy az oltatlanoknak legyen idejük felvenni az oltást. A Covid-igazolványt nem lehet majd antigén teszttel kiváltani.