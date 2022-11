Az Egyesült Királyságban hálózatra kötött szélerőművek egyetlen hét leforgása alatt két energiatermelési rekordot is megdöntöttek. Az új viszonyítási pontot november 2-án, amikor is 20 896 MW teljesítményszintig sikerült elérniük - írta meg a Renewable News.

A brit hálózati irányító, a National Grid ESO adatai szerint a csúcsot dél körül érték el, és szerdán, amikor ezt a teljesítményt leadták, az ország villamos energia fogyasztásának 53 százalékát szélenergia biztosította. A National Grid közölte azt is, hogy ugyanebben az időben az az alacsony szén-dioxid-kibocsátású források (szél-, nap-, atom-, vízenergia és energiatároló kapacitások) az ország villamosenergia-termelésének 70 százalékát-át biztosították.

A szélenergiás rekord jelentőségét az is csak aláhúzza, hogy mindez éppen csak hét nappal az előző rekordbeállítást követeőn sikerült - akkor a számláló 19 936 MW-ig jutott el.

Kihagytuk a lehetőséget

Jól szemlélteti az Egyesült Királyság útját, ha felidézzük egy majdnem pontosan négy éve megírt, hasonló tartalmú brit szélenergiás cikkben megfogalmazottakat: akkor, 2018 november 28-án a szigetországban működő tengeri és szárazföldi szélparkok 14,9 GW szinten írták az akkori rekordot, amivel az akkori villamos energia fogyasztási igények 33 százalékát tudták lefedni.

Mindez csupán öt évvel azután történt, hogy 2013 tavaszán a brit energia- és klímaügyi miniszter arról tárgyalt Budapesten, hogy a két ország mehetne tovább együtt is az energetikai szerkezetváltás kihívásokkal teli útján. Ed Davey akkor azzal érvelt, hogy Magyarország is hasonló problémákkal küzd (elöregedő atomerőmű, nagy mennyiségű import gáz, szennyező szénerőmű, kevés saját energiaforrás stb.), és ha együtt gondolkodnánk velük, együt keresnénk a megoldásokat, akkor gyorsabban találhatnánk megoldásokat.

A tárgyalásoknak azonban nem lett semmilyen eredménye. ÉS ebben csak az a jó, hogy ma már (de: jóideje) láthatóvá vált, hogy mennyit is veszítettünk az Egyesült Királysághoz képest. Ahol az utóbbi, lassan egy évtizedben nem csak a szélre tettek fel nagyobb téteket, de minden szóba jöhető energiaforrást és termelési technológiát kipróbáltak, kipróbálnak (például a britek a tiszta levegős, kriogén energiatárolási technológia, illetve a tengervíz hullámmozgásból áramot termelő egyik új típusú erőmű, a Pingvin "feltalálói" is) - és technológiai és üzleti szempontból is mérlegre tettek, tesznek.

Magyaroszágon legutóbb 2011 májusában kapcsoltak a hálózatra szélenergiás platformot, azóta a magyar szélerőműves "arzenál" 329 MW. Annak ellenére, hogy az azóta termelő egységek évente több 700 ezer MWh áramot pumpálnak a magyar hálózati rendszerre - ami azt jelenti, hogy több mint 300 ezer család éves áramfogyasztásának megfelelő villamos energiát képes szisztematikusan megtermelni -, az egymást követő Orbán-kormányok negligálják a szélenergia hasznosítást, és gyakorlatilag felszámolták a bővítési lehetőségeket. 2016 óta pedig rendelet is tiltja az újabb engedélyek kiadhatóságát.

És bár az utóbbi hónapokban az illetékes miniszter vezetésével is voltak tétova kísérletek e helyzet megváltoztatására, a szaktárca jelenleg már ismét nem beszél a szélről, hanem a geotermiáról vízionál.

Van még tovább is

Az Egyesült Királyságban mért új rekorddal kapcsolatban azt érdemes még tudni, hogy az 53 százalékos termelés-fogyasztás "lefedettség" közel sem számít rekordnak, mivel azt január 29-én, egy félórás periódusban ennél lényegesen magasabb szinten, 64 százalékon mérték. Mindezt azért is fontos megjegyezni, mert ez azt is jelzi, hogy a brit hálózati és elosztói rendszer jól viseli a megújuló energiás termelőerő "rángatásait" is.

A 20 gigawattnál nagyobb áramtemrelési rekord új mérföldkövet jelent számunkra a szélenergiában. Az, hogy egy hét alatt sikerült megdöntenünk a legutóbbi rekordot, megmutatja, hogy a szél folyamatosan, hatalmas mennyiségű tiszta energiát termel, és modern energiarendszerünk gerincévé válik

- mondta Dan McGrail, a RenewableUK vezérigazgatója..

Hozzátette: mindez a jelent is jellemző energiaválságos helyzetben külön is fontos, mivel azzal, hogy a szél az Egyesült Királyság legolcsóbb új energiaforrásává vált, a szélerőművek a villanyszámlát fizetők számára is segítségert jelentenek. Ráadásul a szélparkok megléte "egyúttal energiabiztonságunkat is erősíti egy olyan időszakban, amikor létfontosságúvá vált a saját, saját termelésű forrásokból előállított elektromos áram előállítása” - tette hozzá a szakember.