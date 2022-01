A „K” Line Wind Service, a Japan Marine United Corporation (JMU), a Nihon Shipyard és a Toa Corporation konzorciumot hozott létre annak érdekében, hogy egy olyan projekten dolgozzanak, amely a lebegő (úszó) szélerőművek alapzatának tömeggyártását segíti elő és a lebegő szélerőművek építésének költségcsökkentésére összpontosít - írta meg az iparág üzleti lapja, az OffShoreWind.

A konzorcium célja tömegtermelési módszer kifejlesztése és a költségek csökkentése a lebegő szélerőművek alapzatához, ami azt jelenti, hogy a platformok kikötési, illetve horgonyzási rendszereinek áttervezését, anyagbeszerzését, építését és telepítését (EPCI) is magukra vállalták.

A JMU, amely tavaly nyáron megkapta a DNV-től az engedélyt a 12 MW méretű és annál nagyobb teljesítményű szélturbinákhoz készítendő, félig merülő úszó alap építéséhez és továbbfejlesztéséhez, most az alapozáson túl az EPCI fejlesztéséért és gyártásáért is felelős lett.

A Nihon Hajógyár az úszó alapok mérnöki ellenőrzését, illetve a tömeggyártását és költséghatékony telepítést, ehhez pedig a tengeri segédhajók fejlesztését vállalta fel, a "K" Line az alapozási eljárás fejlesztésén, aToa Corporation pedig a költséghatékony és versenyképes szélturbina összeszerelési eljárás kifejlesztésén dolgozik majd.

Az új konzorcium nem az első jelentkező a feladatra, néhány hónapja a MODEC, a Toyo Construction és a Furukawa Electric kötött együttműködési megállapodást egy új generációs úszó szél platform és kikötési rendszer kifejlesztésére.

Japánban tavaly decemberben tartották csupán a 3. offshore szélerőmű építési aukciót. A most kiosztott 391 MW nyertese egy három cégből álló, de a Mitsubishi uralta konzorcium lett, e három cég (más konzorciummal) korábban már elnyert egy 479 MW-os tendert is. A Mitsubishi ráadásul a harmadik tenderen győztes csapatnak is tagja - e minőségében további 819 MW tengeri szélerőmű építésben vesz majd részt.

A kormány tervei szerint 2030-ra Japán legalább 10 GW offshore szélerőművi kapacitással kell rendelkezzen, 2040-re pedig ez a szám 30-45 GW.