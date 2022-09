Most már a kínaiaké a leghosszabb

A világnak azon a részén, ahol a szélenergiával mint reális hazai energiatermelő egységgel számolnak, őrült versenyfutások indultak meg a gyorsabb, nagyobb, erőteljesebb szeles projektek nyélbe ütése és megvalósítása érdekében. Kína most egy újabb paraméterben írta be magát a rekorderek közé: elkészült a világ leghosszabb, 123 méteres szélturbina lapátja. Valószínűleg ez a legnehezebb is, de ami ennél fontosabb: a legnagyobb teljesítményre képes turbina termelését fogja segíteni.