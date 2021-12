Az év második felétől kezdődően, az energiár-robbanást magyarázó elemzők között többen is akadnak, akik sugallják a szénkivonási dátumok korrigálásának szükségességét. Az ezzel ellentétes állításokat megfogalmazó elemzéseket az alább felsorolt bejelentések és döntések azzal támasztják alá, hogy azokból nem csak az a szilárd céges vagy kormányzati elhatározás látható, hogy a szénnek márpedig mennie kell, hanem az is, mindezt már nem a politikai, hanem a gazdasági krédóba írják be az Európai Unió tagországai.

Talán az sem véletlen, hogy Brüsszelből teljesen világos üzenetet küldenek: a szén ki, a megújulók minél hamarabb és minél nagyobb arányban be kell kerüljenek a nemzeti energiamixekbe - és azon keresztül az európaiba. Az EU pénzt biztosít a folyamathoz, aztán majd kiderül, ki mire megy vele. (Amikor legutóbb a görög energiaügyi miniszter azzal sokkolta az uniós kollégáit, hogy kiszámolta, szerinte mennyivel lesz drágább 2022-ben az energia az EU-ban, az Európai Bizottság továbbra is azt hangsúlyozza, hogy az olcsóbb megújuló energiaforrásokra minél hamarabb át kell állni.)

Arra, hogy miért a szén és miért az energiatermelés van célkeresztben, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) 2021-es energia jelentése világos magyarázatot adott. Azt írják, hogy "minden olyan forgatókönyv megfelel az éghajlati céloknak, amely a szénfelhasználás gyors csökkenésével jár". Hozzátéve, hogy mindez a leginkább a jelentős mértékben szén-dioxid-kibocsátású tüzelőanyagot használó ágazatban – mint a villamosenergia-termelés – használható megoldás, pláne, hogy a a legtöbb piacon a megújuló energiaforrások váltak a legköltséghatékonyabb új forrásokká.

Az IEA szerint két aspektusa van a szén-kivezetésnek: az egyik, hogy nem épülnek új szénerőművek, a másik pedig, hogy a már meglévő, működő szenes erőműveket vonják ki az egyenletből.

Az alábbi kronológia főként Európára összpontosítva azt mutatja meg, hogy 2021-ben milyen mértékben, milyen döntésekkel és vállalásokkal igazolódott mindaz, amit az IEA megfogalmazott. Sorvezetőül a Europe Beyond Coal portálon (EBC) portálon megjelent információkat használtuk.

Ez alapján szénmentesség felé vezető út 2021-es etapjának ezek voltak a legfontosabb állomásai:

Március 10. - Az Energy Australia bejelenti, hogy a Yallourni erőmű (1480 MW) a korábban tervezettnél évekkel korábban, 2028 közepén lekapcsol, illetve a szén helyét az akkumulátoros energiatárolás veszi át.

Március 12. - Törökországban leselejtezik a Cayirhan B (800 MW), az Agan (1580 MW) és az Ayas (625 MW) szénerőműveket. E három egység a hőskorában az ország energetikai potenciájának tizedét fedezte.

Március 23. - Dánia bejelenti, hogy a tervezettnél két évvel korábban, 2028-ban bezárja az utolsó szénerőművét is.

Március 23. -Lengyelországban a Veolia Poland bejelentette, hogy az évtized közepére átalakítja az ország három legmodernebb széntüzelésű erőművét, és a Poznan (165 MW), illetve a kapcsoltan hő és áramtermelő Lodz 3 és 4 (1624 MW hő, illetve 403 MW áramtermelő kapacitású) eztán nem szénnel működnek majd tovább. [ megjegyzés : A cég az év során számos kisebb méretű átalakítási projektet is bejelentett, júliusban például már alapkőletételnél jár a Tarnowskie Góry-i hőermű tüzelőanyagcserés átépítése, ami 2023-től 50 százalékos károsanyag-kibocsátás csökkenést jelent majd]

Március 23. - Az EDF Energy bejelenti, hogy 2022-ben bezárja a brit West Burton (2188 MW) szénerőművet.

Március 31. - Az EDF Franciaországban bezárja a Le Havre szénerőművet (630 MW) - a korábbi tervet, hogy az egységet biomassza tüzelésre állítsák át, szintén kidobják a kukába.

Április 1. - a Német Szövetségi Hálózati Ügynökség (Bundesnetzagentur) bejelenti, hogy sikerrel zárták azt az aukciót, melynek értelmében 2021 decemberéig 1500 MW széntüzelésű erőművi kapacitást vesznek ki a rendszerből.

Április 2. - Indiában leállítják a Talcher hőerőművet (600MW), mert az a károsanyag-kibocsátásával nem képes tartani az egészségügyi normákat.

Április 6. Az Egyesült Államokban a Vistra és az Electric Energy bejelenti, hogy a tervezettnél három évvel korábban, már 2022-ben bezárják Illinoisban a Joppa Erőművet (1099 MW), mivel annak működtetése gazdaságtalanná vált.

Árpilis 7. - Csehországban a CEZ bejelenti, hogy továbbra sem üzemelteti a Počerady-i erőművet (1846 MW), idén bezárja a Mělník III. ligniterőművet (500 MW) és 2022 végéig bezárja a Dětmarovice szénerőművet (600 MW)

Április 22. - Görögország bejelenti, hogy három évvel korábban, 2025-ig befejezi a szénerőműves működést, és azonnal leállítja az épülő Ptolemaida 5 (660 MW) barnaszén üzem létesítési munkálatait.

Április 29. - Az amerikai Tennessee Valley Authority (TVA) bejelenti, hogy 2035-ig befejezi a szénnel kapcsolatos energetikai tevékenységét. A TWA általa működtetett 59 szénerőműből 34-et már bezártak, 2023-ig erre a sorsa jut a Bull Run Fossil (889 MW) üzeme is.

Április 30. - Az Evergy bejelenti, hogy 2023-ig bezárja a Lawrence Energy Centert (486 MW) - hivatalos magyarázat szerint azért, hogy a cég "kevésbé támaszkodjon a fosszilis tüzelőanyagokra az áramtermeléshez".

Május 12. - Szingapúr bejelenti, hogy 2023 után nem épít új szénerőművet. Addig viszont szeretnének több mint 35 GW potenciált megépíteni az országban bőséges mennyiségben rendelkezésre álló nyersanyag kiaknázása érdekében.

Május 24. - A szerb Bányászati és Energiaügyi Minisztérium levélben szólítja fel az állami tulajdonú Elektroprivreda Srbije (EPS) áramszolgáltatót, hogy az szüntesse meg a 350 MW-os Kolubara B hőerőmű építésével kapcsolatos összes tevékenységet.

Június 3. - Románia Brüsszelben egy olyan tervezetet ad le, melyben vállalja, hogy 2021 második negyedévben törvénybe foglalja a széntől való leválás gazdasági és társadalmi menetrendjét, és legkésőbb 2032-ig kivonja a szenet az energetikából. Utóbbi dátumot már most úgy kezelik, hogy Romániának 2030 előtt el kell oda érnie.

Június 07. A kelet-németországi Chemnitz-Nord lignit erőművet (167 MW) a 2029-ig érvényes működési engedélyénél hat évvel korábban, 2023-ig teljesen leállítják Az indok: a túl magas karbonkvóta ára. A tonnánként 50 euró fölé emelkedő ár azt is jelenti, hogy a német kormány által a szén számára kijelölt, 2038-as végső kiszállóra hamarabb is sor kerül - ellenkező esetben a szénerőművek már csak veszteséggel működhetnek.

Június 11. - miután az olasz ENEL ez év elejétől lekapcsolta a hálózatról az egyetlen szénégető egységet a Brindisi Sud erőműben (másik nevén: Federico II.) bejelentette, hogy - összhangban az ország 2025-ös szén-exit vállalásával - 2025-ig teljes egészében befejezi az erőműben az áramtermelést. Az ENEL 2019-ben még 6,3 GW szénerőművi kapacitással rendelkezett, a Brindisi Sud mely a 30 legszennyezőbb szénerőmű egyike, fénykorában 2640 MW teljesítményre volt képes.

Az európai országok által vállalt szénkivonási határidők alapján a EBC által megrajzolt idővonal így néz ki jelenleg:

Az ábrához készült jelentés minden egyes ország ide vonatkozó történetét összefoglalta. Magyarországé arról szól, hogy a köztársasági elnök 2019 szeptemberében az ENSZ New York-i klímacsúcsán jelezte, hogy az ország 2030-ra felhagy a szén alapú energiatermeléssel. (Aztán - bár ezt az európai dokumentum nem írta, de - egy évvel később Áder János más nyilvános fórumon arról is beszélt, hogy bezárják az utolsó magyarországi szénerőművet is. Ám ezt - miután a Mátrai Erőműért a kormány, illetve az állami MVM a kormány döntése nyomán több tízmilliárd forintot fizetve éppen akkor állami tulajdonba vette a veszteséges, Mészáros Lőrinchez köthető cégért - a köztársasági elnöki hivatal nem sokkal később korrigálta.)

2021 márciusában végül Magyarország csatlakozott a Powering Past Coal Alliance-hez, ezzel az ország azt vállalta, hogy - a szerkezetátalakítást segítő jelentős anyagi támogatás ellenében - 2025-ig fokozatosan kivonja a szenet a villamos energia termelésből.

