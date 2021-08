A szenátus 69-30 arányban hagyta jóvá a tervezetet, amely azt jelenti, hogy 19 republikánus törvényhozó is igennel szavazott. A törvényjavaslatot még a képviselőháznak is jóvá kell hagynia mielőtt az elnök aláírhatja a nagyjából 550 milliárd dollár új finanszírozást tartalmazó törvényt, amely lényegesen kisebb, mint az elnök által április elején felvázolt 2200 milliárd dolláros tervezet - írja az MTI washingtoni tudósítója.

Az amerikai sajtóban megjelent információk szerint több mint 110 milliárd dollárt költenének az utak, hidak és autópályák cseréjére és javítására, 66 milliárd dollárt pedig a vasúti hálózat korszerűsítésére. Ez a legjelentősebb beruházás lesz az ország vasútjain az Amtrak amerikai állami vasúti vállalat 50 évvel ezelőtti megalapítása óta - közölte a Fehér Ház.

Az infrastrukturális terv további 55 milliárd dollárt szán az Egyesült Államok vízellátásában fennálló problémák megoldására, például a vízhálózat ólomból készült csőrendszerének cseréjére. 65 milliárd dollárt különítek el az ország elektromos hálózatának korszerűsítésére, és további milliárdokat fordítanak majd a vízi utak helyreállítására, a repülőterek fejlesztésére és a szélessávú internetszolgáltatás bővítésére. 7,5 milliárd dollárból az elektromos járműveket kiszolgáló országos töltőállomás-hálózatot hoznak létre, illetve 47 milliárd dollárt szánnak az éghajlati változás okozta károk megelőzésére.

Nagy hírem van emberek: a kétpárti infrastrukturális törvényjavaslatot hivatalosan elfogadta a szenátus - írta Biden a szavazást követően a Twitteren. Remélem, a kongresszus a lehető leghamarabb az asztalomra juttatja (a törvényjavaslatot), hogy folytathassuk a helyreállítási munkánkat - tette hozzá az elnök.

Big news, folks: The Bipartisan Infrastructure Deal has officially passed the Senate. I hope Congress will send it to my desk as soon as possible so we can continue our work of building back better.