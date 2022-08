Egy apró szabálysértés is okozhat nagy galibát Szerbiában, különösen akkor, ha nem fizettük be a tartozást, és ez nem máshol, hanem a határon derül ki, amikor a család éppen nyaralni indult - írja a vajdasági Szabad Magyar Szó.

A belgrádi szabálysértési bíróság elnöke, Olivera Ristanović a Szerbiai Rádió és Televíziónak adott nyilatkozatában elmondta, azok közül, akik nem rendezték a tartozásukat egy-egy szabálysértés miatt, nem lesz mindenkinek gondja a határon.

Ha valaki nem fizette be a büntetés összegét, az még nem jelenti azt, hogy nem hagyhatja el az országot. Csak akkor állítják félre, és nem engedik ki az országból, ha az illetékes hatóság, ebben az esetben az a rendőrállomás, amelynek a területén az illető lakcíme található, körözőlevelet adott ki az elkövető ellen.

Le lehet ülni



Elfogatási parancsot adhatnak ki 2500 és 100 ezer dináros tartozás miatt is, vagyis, ha megbüntettek bennünket tilosban történő parkolásért, vagy adótartozásunk van, esetleg nem kötöttük be a biztonsági övet, és emiatt büntettet meg a közlekedési rendőr, akkor is fennáll a veszély, hogy – amennyiben nem fizettük be a büntetést – a határon félreállítanak bennünket.

A szabálysértési eljárás során a pénzbeli és a börtönbüntetés kirovása mellett lehetőség van közhasznú munkavégzésre is, amely nem lehet kevesebb húsz, valamint több 360 óránál.

A közhasznú munkavégzés esetében semmilyen juttatást nem kaphat a büntetést ily módon teljesítő személy. A munkavégzés történhet hét közben, de akár hétvégén is közvállalatokban, iskolában, kórházban vagy akár művelődési házban is. Nyolc óra közhasznú munkavégzés egy nap börtönnek felel meg.