A kormánynak mintaként szolgáló Szerbiában a vásárlók nem vették észre az árbefagyasztást

Hat alapvető élelmiszeripari termékre árstopot vezet be a kormány februártól – jelentette be Orbán Viktor szerdán. Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón, a miniszterelnök pedig a pénteki rádióinterjújában is arról beszélt: a kabinet a szerbiai mintát követi az árak befagyasztásában. Az RTL híradó megnézte, hogyan kezelték ezt a kérdést Szerbiában.