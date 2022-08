A júliusi infláció elérte a 12,8 százalékot, az emelkedés hetven százalékban az élelmiszerek és az energia árának növekedése miatt történt - írja a vajdasági Szabad Magyar Szó a további drágulások lehetőségét firtató cikkében. Az áremelkedéseknek ugyanis még nincs vége, a Szerbiai Nemzeti Bank előrejelzése szerint az infláció szeptemberben meghaladja a 14 százalékot is.

Mindez azért sem jó hír, mert szeptemberben eleve nagyobb kiadásokkal kell számolnia nagyon sok háztartásnak. Ebben a hónapban indul az iskola és sokan ekkor szerzik be a tüzelőt is.

Érdemes benézni a kisebb boltokba



Már így is sok pénzt költünk ételre és az alapvető szükségletekre. Szerencsére a számlák, a kommunális költségek egyelőre nem emelkednek drasztikusan, de minden más igen - mondta Dejan Gavrilović, Efektiva Fogyasztók Egyesülete szakértője. Egyértelmű, hogy egyes termékek és szolgáltatások árait mesterségesen emelték meg - tette hozzá.

A szakértő azt javasolja a vásárlóknak, hogy komolyan gondolják meg, hogy hol vásárolják meg az adott terméket. Nézzenek körül, tájékozódjanak és csak azt követően vásároljanak. Sok termék a kisebb boltokban jelenleg olcsóbb.

Eközben nem csak az élelmiszer, de egyes szolgáltatások árai is duplájára emelkedtek. Így például a klíma beszerelése 50 helyett most 100 euró (40 ezer forint). Hasonló a helyzet a kozmetikumokkal. Míg Szerbiában egy dezodorért akár 600 dinárt (2000 forint) is elkérnek, az európai országokban ugyanaz a termék 200 dinárba kerül.