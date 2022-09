A szerb állam nem tervez áramkorlátozásokat, de importálni kell majd az energiát és erre nagyon sok pénzt félre kell tenni - mondta a Szerbiai Rádió és Televíziónak Zorana Mihajlović illetékes miniszter a vajdasági Szabad Magyar Szó tudósítása szerint. Ahhoz, hogy ne szoruljon rá az ország a behozatalra, Szerbiának 15 százalékkal kellene csökkentenie fogyasztását.

A polgárok közül sokan az olcsó áramot használják éjszakánként, de mivel tartanak a téltől, és attól, hogy korlátozások mégis csak lesznek, most is takarékoskodnak. A polgárok közül többen csak éjszaka kapcsolják be a bojlert és akkor is mosnak, míg a rádió csak akkor szól, ha éppen tényleg hallgatni szeretnék - derül ki a köztévé riportjából.

Szinte könyörög a miniszter



Az önkormányzatok már határozatot hoztak a díszvilágítás kikapcsolásáról, de részletes takarékossági tervüket a hónap közepéig kell leadniuk a minisztériumnál.

Komolyan kell vennünk ezt a kérdést. Fel kell fognunk, hogy nem számít, hogy nem vállalkozás vagyunk, hanem csak háztartás, muszáj csökkentenünk a fogyasztást. Az éjszaka folyamán fogyasztásunk 5,6 százalékát importáltuk, vagyis éppen annyit, amiért 1,3 millió eurót kell fizetnie az országnak - mondta Mihajlović.