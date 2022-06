A dél-szerbiai Prolom Banja községben nincs vízvezeték-hálózat, így a háztartások sem jutnak egészséges ivóvízhez, miközben a település tövében lévő gyár az egész világba szállít ki ivóvizet - vette át a helyi sajtó hírét a vajdasági Szabad Magyar Szó. A vízvezeték-hálózatot tavaly novemberben elkezdték ugyan kiépíteni, de húsz nappal később abba is hagyták a rossz terepviszonyok miatt.

A kotrógépek sziklákba ütköztek, így most a munkálatok folytatása bizonytalan. – Szégyen, hogy ez a település Szerbia minden területére szállít vizet, de ugyanúgy Európába és a világ más pontjaira is, miközben nekünk, mindössze néhány kilométerre a gyártól nincs ivóvizünk, sőt még azt is megtiltották, hogy kutat fúrjunk – nyilatkozta egy ezzel kapcsolatos tüntetés szervezője.

Kapcsolódó Szerbia zsebre tette a német multit

Hét évvel ezelőtt, 2015-ben elkezdték egy víztározó kiépítését, 2021 novemberében pedig az ivóvízhálózat kiépítését, de a munkálatokat még abban a hónapban leállították.