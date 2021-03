Habár a hétvégén és a hét elején a szerbiai köztársasági válságstáb tagjai közül ketten, Branislav Tiodorovic és Predrag Kon is megerősítették, a szórakozóhelyek és azok kerthelyiségei továbbra is zárva maradnak a kedvezőtlen járványügyi adatok miatt, Zentán és Adán kedden több szórakozóhely is jelezte, hogy szerdától fogadja a vendégeket - írja a vajdasági Szabad Magyar Szó

Zentán a Mojo Club a Facebookon tette közzé, hogy nyitva a terasz, s ugyanígy tett az üzletközpontban található Cafe Style is, Adán pedig a Fausto, valamint a Corsaro. Ez nem számít új dolognak, ugyanis szombaton megteltek vendégekkel az újvidéki kávézók kerthelyiségei. Egyes kávézók a tiltás ellenére kihelyezték az asztalokat és a székeket. Mivel az elvitelre történő vásárlás engedélyezett, így az emberek a kávézók bejáratában, az úgynevezett „tolóablaknál” megvásárolják a kávét, vagy más italt, amit aztán a teraszon leülve fogyasztanak el.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Repülőrajttal indul az orosz oltás gyártása Szerbiában

A helyszínen lévő sajtómunkások tapasztalatai szerint senki sem figyelmeztette a polgárokat, akik egyébként maszkot sem viselnek. Több rendőr és rohamrendőr is járőrözött a környéken, de ők sem reagáltak arra, hogy az emberek a kávézók teraszain ülnek.