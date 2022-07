Folyamatosan nő a koronavírussal fertőzöttek száma Szerbiában, Milanko Šekler vírusszakértő és mikrobiológus szerint pedig akár a húszezret is elérheti a napi új fertőzöttek száma - adta hírül a vajdasági Szabad Magyar Szó. Szerinte semmi különös nincs abban, hogy az új variánsok jobban terjednek, de egyelőre semmi sem utal arra, hogy az omikron súlyosabb betegséget okozna.

A szakértő a Prva Televíziónak azt mondta, hogy azok is megfertőződhetnek, akik már több alkalommal voltak koronavírusosak, és természetesen azok is, akik felvették a védőoltást, csak ők sokkal könnyebben átvészelik a betegséget. Az influenzát is elkapjuk minden évben, azon senki sem csodálkozik. A védőoltás nem varázspálca és csak abban segít, hogy a betegséget könnyebben átvészeljük.

Mindenki más



Minden az egyén immunválaszán múlik, és tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen egészségügyi állapotban vagyunk, s azzal összhangban kell vigyáznunk magunkra, de annak tudatában, hogy másokat is megfertőzhetünk.

Hasonlóan vélekedett egy másik ismert szerbiai szakértők, Predrag Kon, aki szerint nem szabad meglepődnünk azon, ha tízezerre nő a koronavírussal fertőzöttek száma. Ez a betegség ma már enyhe lefolyású. Nagyon fontos, hogy az egészségügyi intézményekben viseljék az emberek a maszkot, mert ott történik a legtöbb fertőzés. Az omikronnal egy fertőzött akár húsz embert is megfertőzhet.

A variánsok kapcsán elmondta, hogy az omikron esetében több is jelen van, és a kentaur nevezetű variáns a leginkább elterjedt és nagyon fertőző. Aki még nem vette fel a harmadik, emlékeztető oltást, tegye meg, mondta Kon.