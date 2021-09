Két-három hét múlva számít a delta koronavírus-variánssal való fertőzöttség tetőzésére Mirsad Derlek, a szerb kormány egészségügy államtitkára - adata hírül a vajdasági Szabad Magyar Szó. Várakozásai szerin tsokkal több lesz a fertőzött, mint amire korábban számítottunk, és a polgároknak számítaniuk kell a népszerűtlen intézkedések bevezetésére

Egyebek között felmerülhet a tömeges gyülekezés és a szórakozóhelyek nyitva tartásának korlátozása is. Derlek beszámolója szerint a felnőtt lakosság 51,7 százaléka vette fel a védőoltást, és a helyzet olyan, mintha ezzel be is fejeződött volna az oltási kampány, azaz mintha az oltatlanokból már senki sem akarná magát megszúratni.

A belgrádi kormány mellett tevékenykedő válságstáb következő ülésén újra szót ejtenek a motivációs lehetőségekről: a nyereményjátékokról, de részleteket egyelőre nem közölt erről az államtitkár. Más forrásból úgy tudni, hogy tárgyalnak az egészségügyi és oktatásügyi dolgozók beoltásának kötelezővé tételéről. Derlek az ellenkező jelek ellenére meg van győződve arról , hogy megtalálják a módját, hogy Szerbia eljusson a 70-80 százalékos átoltottságig.