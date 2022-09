A határ csillagos ég, amennyiben ma lakodalmat szervezne Szerbiában, de településenként eltérőek a költségek - derül ki a vajdasági Szabad Magyar Szó körképéből, ami a helyi sajtó tudósításai alapján készült. Ebből kiderül, hogy Szabadkán egy százötven fős lakodalom összesen 15 ezer euróba (hatmillió forint) is belekerülhet.

Az észak-bácskai városban a templomi esküvő 1500 dinárba (5200 forint) kerül, a gyertyát, poharat vinni kell magunkkal. Ami a polgári esküvőt illeti, az a szabadkai Városháza sárga termében teljesen ingyenes, míg a díszterem bérlése 5301 dinárba (17 ezer forint) kerül. Amennyiben élő zenei kíséretet is szeretne az ifjú pár, az 1032 dinár, míg a terepi kivonulás 19 ezer (65 ezer forint) dinárba kerül.

A násznép nagysága a döntő



Az, hogy a lakodalom mennyibe kerül majd, nagyon sok mindentől függ, de a leginkább a vendégek száma határozza meg a végösszeget. A szabadkai lakodalmas termek fejenként 20 és 25 euró (8-10 ezer forint) közötti összeget kérnek a vendégekért, a legdrágábbnak a tanyák, és villák számítanak, ahol 60 euró (24 ezer forint) egy vendég ellátása, míg egyes borászatoknál akár 140 euróba is kerülhet egy “szék”.

A zene sem olcsó: habár tamburazenekart már 500 euróért (200 ezer forint) is találni, az együttesek átlagára Szerbia szerte 2000 és 2500 euró között mozog, de magyar lakodalmast 1000 euróért is találni. A torta is a vendégek számától függ. Egy 170 szeletes alkotás 360 euróba kerül, de aki díszesebbet szeretne, ennél is többet kell fizetnie.

Nem lehet olcsóbban megúszni



Nagy kiadás az esküvői fotós és az operatőr is, aki videoanyagot készít a mulatságról. Mindezért 400 és 1000 euró közötti összeget kell fizetni. Mindez azonban még nem minden, hiszen nagyon sok pénz elmegy a díszítésre, a terem és az autó esetében is, az esküvői csokor sem olcsó, s ha speciális hatást szeretnénk az első tánc lejtésekor, azért akár 3000 eurót (1,2 millió forint) is elkérnek.

A meghívók darabja 40, de 240 dinárba is kerülhet. Hasonló a helyzet Újvidéken is. Az esküvői ruha bérlése 200 és 600 euró is lehet, a cipő 300-500 euró között mozog, míg a smink és frizura is 100-200 euróba kerül. A legolcsóbb jegygyűrű 300 euró. Újvidéken népszerű a tűzijáték, amiért 200-tól 500 eurót kell fizetni. Amennyiben nem szeretnénk egyedül bíbelődni a szervezéssel, Újvidéken felkérhetünk egy szervezőt is, aki vendégtől függően átlagban 300 eurót kér el egy lakodalom megszervezéséért.