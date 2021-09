Az oktatásügyben dogozók mintegy 52 százaléka vette fel a koronavírus elleni védőoltást Szerbiában - idézte a vajdasági Szabad Magyar Szó Branko Ruzic oktatásügyi minisztert. Ez az arány nem különbözik az országos átlagtól. A tanév rendesen indul kivéve 15 községet, ahol kombinált lesz az oktatás, illetve Tutint, ahol távoktatásban kezdik meg az iskolát a fertőzöttek nagy száma miatt.

Folyamatosan követik a fertőzöttek számának növekedését és ettől függően döntenek önkormányzati szinten a továbbiakról. Az adatok alapján a Batut Intézet és a minisztérium képviselői, illetve egy munkacsoport dönt majd arról, hogy egy-egy helyen változnia kell-e a munkarendnek, és azt a szemafor modell alapján változtatják majd.

Kötelező lesz a maszkviselet ebben a tanévben is, vagyis a diákoknak hordaniuk kell azt, amíg bemennek az osztályba, mindaddig, míg be nem ülnek az iskolapadba, illetve akkor is, ha beszélnek az osztályteremben, vagyis, míg beszélgetnek az osztálytársaikkal. Amikor a gyermek csendben van, leveheti a maszkot. Amikor a diák felel, vagy beszélgetni kezd a társával, megint fel kell tennie a védőmaszkot.

Mindazok a köztelevízióban dolgozó alkalmazottak, akik augusztus 15-ig felvették a védőoltást, tízezer dinár (30 ezer forint) jutalmat kapnak, amiért hozzájárultak a járvány terjedésének megakadályozásához. Ezzel az RTS lett az első közvállalat, amely anyagi eszközökkel motiválja dolgozóit a védőoltás felvételére. Emellett azok is megkapják majd a jutalmat, akik szeptember 25-ig felveszik a védőoltást. A Szerbiai Köztévében egyébként az alkalmazottak 65 százaléka felvette a védőoltást.