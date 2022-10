Szerbia polgárainak kétharmada ellenzi az Oroszország elleni szankciók bevezetését, és mindössze 16 százalékuk támogatná azt - idézte a vajdasági Szabad Magyar Szó a Faktor plus ügynökség felmérését. A polgárok egyötöde, vagyis 20 százaléka ebben a kérdésben nem foglalt állást.

Vladimir Pejić, a Faktor plus ügynökség igazgatója elmondta, hogy a polgárok nagy hányada továbbra is ellenzi az oroszok elleni szankciókat, de erről könnyelműen, komolyabb elemzés nélkül nyilatkoznak.

Gyakran azt mondják hogy a lakosok 80 százaléka ellenzi, de precíznek kell lennünk. A válaszok ugyanis árnyaltak. Mivel 20 százalékuk nem támogatja, de nem is ellenzi, és véleményüket különböző körülmények befolyásolhatják.

Nagy megosztottság



Arra a kérdésre, hogy mit gondolnak, az új szerb kormány bevezeti-e majd a szankciókat, a válaszadók 30 százaléka felelt nemmel, 31 százalékuk szerint ezt a lehetőséget komolyan meg fogják fontolni, 20 százalékuk szerint ez teljesen biztos, 18 százalékuk szerint pedig ennek kicsi a valószínűsége.

A megkérdezettek több mint a harmada, 36 százaléka szerint nincs valós esélye annak, hogy az orosz-ukrán konfliktus során nukleáris fegyvert vetnek be, 23 százalékuk szerint ennek csak kicsi a valószínűsége, 22 százalékuk nem zárná ki ezt a lehetőséget, míg 11 százalékuk úgy gondolja, hogy ez minden bizonnyal bekövetkezik. Ebben a kérdésben a megkérdezettek 8 százalékának nem volt álláspontja.

Koszovó a vörös vonal a szerbeknek



A megkérdezettek 78 százaléka szerint akkor lenne indokolt szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, ha Moszkva elismerné Koszovó függetlenségét. 56 százalékuk szerint akkor, ha az EU és az USA vezetne be Szerbia ellen szankciókat, a nagyobb nyomásgyakorlás érdekében, 26 százalékuk szerint semmiképpen sem lenne indokolt.

A nagyobb gazdasági támogatás fejében a megkérdezettek 24 százaléka helyeselné a szankciókat, 21 százalékuk pedig akkor vezetné be Oroszország ellen a büntetőintézkedéseket, ha az atomfegyvert vetne be a háborúban. Az ukrajnai konfliktus további eszkalálódása a megkérdezettek 9 százaléka szerint lenne ok a szankciók bevezetésére.