Szerbia megfelelő mennyiségű energiahordozóval rendelkezik és tartalék is van - idézte Zorana Mihajlovic gazdasági miniszter nyilatkozatát a vajdasági Szabad Magyar Szó. Mihajlovic szerint még nem született döntés a NIS orosz tulajdonjoga kapcsán, de mindenáron megőrzik az ország energiabiztonságát.

Ez azt jelenti, hogy mindenről beszélgetni fognak. A kormány feladata az, hogy elegendő kőolajat, üzemanyagot, gázt, áramot és fűtőanyagot biztosítsunk. Az Oroszország ellen bevezetett szankciók ötödik csomagjából kimaradtunk, de nem tudni mi lesz a hatodikban. Készen kell állnunk arra az esetre is, ha megszakadna az ellátás az Adriai-kőolajvezetéken keresztül. A gázellátás problémamentes Bulgárián, vagyis a Balkáni-vezetéken keresztül - mondta a miniszter.

A miniszter szerint az energiaellátás mindenütt a politikától függ. Muszáj egyensúlyozniuk, hiszen Szerbia 100 százalékban az orosz gáztól függ. Eközben alternatív megoldásokat kell keresniük, hogy jobbak legyenek az ország a kapcsolatai az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval.

A kormány dolgozik azon, hogy máshonnan is legyen ellátás. A jövő évben fejeződik be a Nis-Dimitrovgrad közötti vezeték összekapcsolása, hogy jövő szeptembertől Görögországon keresztül is érkezhessen a gáz. Így azerbajdzsáni forrásból is vásárolhatnak energiahordozót.