A Rio Tinto lítiumbánya-nyitása ellen tiltakozó környezetvédelmi szervezetek, amelyek az elmúlt hetekben többször is blokkolták Szerbia útjait, abban állapodtak meg, hogy radikalizálják tiltakozásokat - vette át a vajdasági Szabad Magyar Szó a helyi 021.rs tudósítását. A megállapodás értelmében szombaton, január 15-én a szerb-boszniai határon található Trbušnica átkelőt veszik blokád alá.

Erre a helyszínre az egész országból érkeznek majd tüntetők, egyebek közt Vajdaságból, Újvidékről is. Ugyanakkor Belgrádban a Sava központnál lévő útkereszteződésnél is útlezárást tartanak. A környezetvédők abban is megállapodtak, hogy egy héttel később, január 22-én már két határátkelőt zárnak le a boszniai határon, a Trbušnica mellett a Mali Zvornik átkelőnél is blokkolják majd a forgalmat.

A környezetvédelmi szervezetek közölték, hogy a Rio Tinto bányaipari multi és a "hazai megszállók” elleni megalkuvás nélkül fognak harcolni. – A célunk, hogy a Jadar projektre (a bányanyitásra) vonatkozó rendezési tervet legkésőbb a következő választások előttig visszavonják. Befejeztük az útlezárásokkal, elkezdődött a harmadik szerb felkelés."