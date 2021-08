A szerbiai köztársasági válságstáb a koronvírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozások szigorítására készül - mondta Branislav Tiodorovic epidemiológus a testület tagja a vajdasági Szabad Magyar Szó beszámolója szerint. A hírre, miszerint 24 óra 752 új fertőzöttet azonosítottak, a járványügyi szakorvos úgy reagált, hogy a fertőzöttek számának ugrásszerű növekedése várható volt.

Ennek az az oka, hogy az összes korlátozást elhanyagolták az emberek, holott azok továbbra is hivatalosan érvényben vannak. – Mindenki elengedte magát, és itt a végső ideje, hogy megértsék, be kell tartani azokat a szabályokat, amelyek soha nem is lettek eltörölve, ezek: a maszkviselés, a távolságtartás és a fertőtlenítés.

Most rendkívül nagy odafigyelésre és komolyságra van szükség, és a korlátozások szigorítására kell felkészülnünk – fejtegette. Tiodorovic szerint a szigorítás – hasonlóan mint Montenegróban, Görögországban vagy Észak-Macedóniában – a vendéglátóhelyek munkaidejének rövidítésében fog megnyilvánulni, amelyek majd 22 vagy 24 óráig tarthatnak nyitva. A gyülekezést valószínűleg maximum 500 vagy 200 főre fogják korlátozni.