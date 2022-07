Szerbiában elérték a vízkészlet határát

Szerbiában a folyók többségének vízellátása elérte azt a szintet, ami az bennük élők mellett veszélyezteti az emberek vízellátását is. A máskor is jellemző júliusi és augusztusi csapadékhiány idén megelőzte az is, hogy tavasszal és a nyár elején sem esett eső.