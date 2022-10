A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov az Izvesztyija című orosz lapnak arról beszélt, hogy Oroszország tárgyalások útján is elérheti ukrajnai céljait. A mostani megjegyzések a legújabbak a héten tett nyilatkozatok sorában, amelyekben Moszkva nyitottságát hangsúlyozta a párbeszédre.

A lépés annak fényében nem meglepő, hogy szeptember eleje óta az ukrán védelmi számos vereséget mértek Oroszország csapataira Kelet-Ukrajnában, az elmúlt időszakban ráadásul éppen azokon a területeken, amelyeken megszállókként az ENSZ és a szélesebb nemzetközi közösség által illegitimnek tartott népszavazásokat tartottak, majd azok után megpróbáltak elcsatolni.

„Az irány nem változott, a különleges katonai művelet folytatódik, folytatódik annak érdekében, hogy elérjük céljainkat” – idézi a Reuters Peszkovot, aki azzal folytatta, hogy: „többször megismételtük, hogy továbbra is nyitottak vagyunk a tárgyalásokra céljaink elérése érdekében”. Bár Oroszország már korábban is kijelentette, hogy kész tárgyalni, a héten a párbeszéd lehetőségére tett ismételt utalások szembetűnőek. Főként azután, hogy Vlagyimir Putyin elnök 300 ezer orosz mozgósításáról tett bejelentésekor – alig négy hete – még arról beszélt, hogy kész atomfegyvereket is bevetni.

Ukrajna helyett az USA-val tárgyalnának

Szergej Lavrov külügyminiszter kedden azt mondta, hogy Moszkva nyitott a Nyugattal való tárgyalásokra, de az Egyesült Államok pózolásként utasította el a nyilatkozatot. Lavrov csütörtökön visszatért a kérdésre, és az Izvesztyija című lapnak azt mondta:

Nem fogunk senki után futni. Ha vannak konkrét, komoly javaslatok, készek vagyunk megfontolni azokat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kizárta, hogy tárgyaljon Vlagyimir Putyin elnökkel, miután Oroszország a múlt hónapban négy ukrán régió annektálását hirdette ki, és a héten rakétákat zúdított ukrán városokra, miután támadást intézett egy létfontosságú híd ellen Oroszország és az elcsatolt Krím között. Lavrov talán éppen ezért, nem Ukrajnát jelölte meg tárgyalópartnerként, hanem az Egyesült Államokat.