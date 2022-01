Szijjártó az angolai külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján felelt igennel a kérdésre, hogy valóban érkezett amerikai kérés csapatok ideiglenes Magyarországra telepítéséről. Az ezres szám szerinte nem valós, de arról nem beszélt, hogy akkor valójában hány amerikai katona jönne. Mint mondta, magyar részről a honvédelmi minisztérium folytat tárgyalásokat az amerikai NATO-katonák érkezéséről - írja a Telex.

Szijjártó most is elmondta, hogy az ukrán válsággal kapcsolatban a magyar álláspont a nagyhatalmak közötti párbeszéd fontosságának a hangsúlyozása: amikor Kelet és Nyugat között konfliktus volt, Közép-Európa mindig a vesztesek oldalára került, ezért arra kérik a nagy keleti és nyugati világpolitikai tényezőket, hogy higgadtan, a kölcsönös tiszteletre alapozva folytassák a párbeszédet – mondta a külügyminiszter.

Angolával kapcsolatban Szijjártó azt mondta, hogy három magyar vállalat is nagyobb beruházásokra készül a jelentős kőolajlelőhellyel rendelkező délnyugat-afrikai országban: egy magyar vízügyi vállalat 100 millió dollár értékben tizenhárom telepet fog építeni, amivel kétmillió ember ivóvízellátását biztosítják majd, emellett előkészület alatt áll egy magyar nyomdaipari beruházása, és elkezdik a magyar gyártású gázturbinák felújítását is. Ennél meglepőbb azonban, hogy a tervek szerint közvetlen légikapcsolat lehet Angolával: mint Szijjártó mondta, a Luanda–Moszkva-járat iktatna be egy rendszeres megállót Budapesten - olvasható a portálon.