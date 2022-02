Vladimír Krčméry, a szlovákiai központi válságstáb tagja a tvnoviny.sk-nak adott interjújában beszélt az omikronról, és arról, hogy mire készülhetünk a vírussal és oltással kapcsolatban - tolmácsolta a szakértő szavait a pozsonyi Új Szó. Várakozásai szerint, ami a koronavírust illeti, szeptember és október folyamán még két ilyen hullám lesz.

Ennek oka az, hogy a világon számos olyan terület és ország van, amely szó szerint az új változatok tenyésztőhelye. Ezek a szubtrópusi területeken fordulnak elő, olyan helyeken, ahol alacsony az átoltottság. A nagy népsűrűségű területek szintén kritikusak. Az eredeti változat is így terjedt el. Az omikron viszont Dél-Afrikából érkezett, egy olyan területről, ahol a HIV-pozitivitás a legmagasabb, és a lakosságnak nincs immunitása.

Az infektológus szerint, ha az átoltottság világszerte nem éri el a 70-80 százalékot, akkor számolnunk kell azzal, hogy más változatok is megjelennek. Emellett előfordulhat az állatoktól induló zoonótikus influenza is. A globalizáció és a népsűrűség nagy. Az is szerepet játszik, hogy az emberek olyan élelmiszereket kezdtek bevonni az élelmiszerláncba, amelyeket korábban nem.