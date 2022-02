Szlovákiában az elmúlt időszakban látványosan megugrottak az üzemanyagárak - írja a pozsonyi Új Szó.

A benzin.sk üzemanyagportál legfrissebb felmérése szerint a gázolaj literjének az átlagára az elmúlt napokban 1,43, a 95-ös benziné 1,53 euró körül mozgott (520-530 forint).

Nem csoda, hogy a határ menti régiókban élők, ha csak tehetik, egyre sűrűbben járnak át tankolni a szomszédos országokba. Lengyelországban például a benzin literjéért átlagosan 1,15, a gázolajért 1,16 eurót kérnek, így már egy 45 literes üzemanyagtartály feltöltésével is 18 eurót (6300 forint) nyerhetünk egy tankoláson Hasonló a helyzet Magyarországgal kapcsolatban.

Az utóbbi napokban azonban egyre többen kerekedtek fel a szomszédos országokba a személyautójuk után felszerelt utánfutóval, több hordó üzemanyagot szerezve be egyszerre. A szlovák adóhivatal erre közleményben tudatta, hogy külföldön tankolni legális, az autóba a gyártó által beépített üzemanyagtartály feltöltésével kapcsolatban semmilyen megkötés nincs, aki azonban ezen felül is be szeretne hozni üzemanyagot, annak már ügyelnie kell a mennyiségre.

Üzemanyagkannában legfeljebb 10 liternyi üzemanyagot lehet bevinni Szlovákiába adómentesen egy másik uniós tagországból. Azoknak a magánszemélyeknek, akik ennél nagyobb mennyiséget hoznak be az országba saját használatra, erről adóbevallást kellene tenniük, és ki kellene fizetniük a jövedéki adót. Aki lebukik például a hatóság embereinek közúti ellenőrzésen akár 100 ezer euróra büntethetik.