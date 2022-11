A politika nálunk rendre alábecsüli mind a kórházi, mind az ambuláns szektor - mondta Pásztor László, a Szlovákiai Magánorvosok Társulásának tiszteletbeli elnöke a pozsonyi Új Szónak adott interjújában. Vezető képviselői érdemben meg sem próbáltak partnerekként, szemmagasságban tárgyalni a felmondásukat benyújtott orvosokkal.

Sokkal inkább hátulgombolós kisgyerekeknek nézik őket. Ez azért veszélyes, mert a felmondásban lévő orvosok többségének nem az a fő célja, hogy elmenjen innen. Ugyanis most távolról sem csupán a pénzről van szó, hanem egy sor egyéb lényeges szakmai követelésről.

Ezért megdöbbentő, hogy akiket ezért felelősség terhel, ezt nem tudatosítják igazán komolyan. A megoldások keresése helyett a kormány elnéz az orvosok feje fölött. Pedig tárgyalások útján még időben tompítható volna a felgyülemlett problémák éle.

Most már mindegy



A szlovákiai egészségügy olyan rossz állapotban van, hogy toldozása-foldozása értelmetlen - derül ki a szakértő szavaiból. Különösen ha azt is nézzük, hogy a koronavírus-járvány kapcsán mire és mennyi pénz folyt el. Például az antigéntesztek országos forszírozására. Úgy látom, az orvosok fellépése nagyon komoly figyelmeztetés, de mert nem történik semmi előrelépés, így könnyen az is megeshet, hogy az orvosok egy csak azért is elhatározásból fognak elmenni. És akkor majd nagy lesz a tanácstalanság.

Az egészségügyet inkább a pártpolitika, mintsem a szakmai akarat irányítja. A kormányzati szinttől a megyékig. Ráadásul Szlovákiának máig sincs egy, a választási ciklusokon átívelő országos egészségügyi koncepciója. Most sem, amikor az Európai Unió a felújítási alapból jelentős támogatási forrásokat nyújt. Félő hát, hogy ezt az esélyt is elpuskázzuk. A pártok frázisokkal teli egészségügyi programjai pedig többnyire semmitmondók.