Az egy évvel korábbihoz képest látványosan javult az állam gazdálkodása Szlovákiában: míg a bevételek nőttek, a kiadásokat sikerült lefaragni - írja a pozsonyi Új Szó. Csaknem az összes adónem esetében nagyobb összeget sikerült behajtani, és már az uniós helyreállítási alap is hozzájárult az államkassza feltöltéséhez.

Az idei állami költségvetés hiánya július végére elérte az 1,289 milliárd eurót, ami azt jelenti, hogy az állam kiadásai az említett időszakban ennyivel haladták meg a bevételeit – derül ki a pénzügyminisztérium legfrissebb jelentéséből.

Látványos javulás



Az említett összeg ugyan nagynak tűnhet, az egy évvel korábbihoz képest azonban látványos javulást sikerült elérni: az államháztartás hiánya idén nagyjából 2,4 milliárd euróval, azaz 65 százalékkal alacsonyabb, mint a múlt év azonos időszakában. A javulás elsősorban annak köszönhető, hogy míg a költségvetés bevételei 1,357 milliárd euróval nőttek az előző évhez képest, a kiadások 1,068 milliárd euróval alacsonyabbak voltak.

A bevételi oldalon az adóbevételek 19,3 százalékkal nőttek az előző évhez képest. Az uniós helyreállítási alapból Szlovákia ugyan idén mostanáig 21,3 millió euróra tett szert, az uniós támogatások összege azonban ennek ellenére idén 161 millió euróval csökkent az előző évhez képest.

A kiadási oldalon az államadósság visszafizetésére idén eddig 123 százalékkal nagyobb összeget fordítottak a múlt év azonos időszakához képest, Szlovákia ugyanekkor többet fizetett be az uniós költségvetésbe is. Az egyéb állami költségvetési kiadások is 892 millió euróval csökkentek.