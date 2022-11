Szlovákiában jövő január elsejétől március 31-ig árplafont vezetnének be a vállalatok energiaszámlájára Szlovákiában - írja az intézkedést és bírálatait ismertető cikkében a pozsonyi Új Szó. A villamos energia esetében ez áfa nélkül 199, a gáz esetében 99 euró lenne megawattóránként (MWh).

Azoknak a cégeknek, amelyek ennél drágábban jutnak hozzá az energiához, az állam a többletköltségek 80 százalékát megtérítené, miközben egy-egy vállalkozás a jövő év első negyedében legfeljebb havi 100 ezer eurós támogatáshoz juthatna hozzá.

Idén is lesz támogatás: Igor Matovič pénzügyminiszter szerint idén azok számíthatnak támogatásra, akik a villamos energiát szeptemberben és októberben megawattóránként 199 eurónál drágábban vásárolták. Az idén folyósított támogatás cégenként az év végéig legfeljebb 500 ezer euró lehetne, és ehhez a jogosultak novemberben és decemberben juthatnának hozzá.

Nem volt lelkes fogadtatás



A javaslat nem aratott osztatlan sikert a vállalkozások körében. „Üdvözöljük, hogy több hónapnyi késést követően a kormány végre bemutatta a támogatási csomagját. Tény azonban, hogy amit bemutattak, az erősen spekulatív, és túl későn érkezne” – mondta a hírportálnak Milan Lapšanský, a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetségének (SZPCC) elnöke.

A szakmai szervezet vezetője azt is problémásnak tartja, hogy a kompenzáció csupán a villamos energiára és gázra, mint energiahordozóra vonatkozik, és nem az energiaszolgáltatással összefüggő összes többi díjra is, amelyek továbbra is rendkívül magasak.

Nem viszik túlzásba

Hogy mit jelent a kormány hétfőn bemutatott javaslata a pékségek számára, azt a szakmai szervezet vezetője egy konkrét példán mutatta be. „Ha egy pékség az elmúlt hat hónapban, beleértve az októbert is, például 600 ezer euróval többet fizetett az energiaszolgáltatásokért az előző évhez képest, akkor a kormány által bejelentett támogatás mindössze 34 ezer eurós kompenzációt jelentene.

