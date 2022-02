Szlovénia lazított a beutazáson

Szlovéniába karanténkötelezettség nélkül is be lehet utazni, miután a kormány eltörölte azt az intézkedést, mely szerint a koronavírusos fertőzöttel érintkezőknek karanténba kell vonulniuk - jelentette be Janez Poklukar szlovén egészségügyi miniszter a pénteki kormányülést követően.