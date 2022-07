A több mint 150 napja tartó orosz megszállás sikertelensége úgy látszik mostanra odáig fajult, hogy a Kreml is szuperhősfilmekben keres narratívákat a dolgok megmagyarázásához. A két orosz törvényhozó hétfőn hozakodott elő a színes elmélettel, miszerint az amerikai biolaborokban folytatott titkos kísérletekkel "emberfeletti gyilkológépekké" teszik az ukrán katonákat - írta meg a Daily Beast.

Nem elég, hogy az orosz katonák maguk is szokatlanul panaszkodnak az ukránok által használt amerikai fegyverzetre. Az, hogy egy ideje egyre gyakrabban hallani parancsmegtagadásokról, illetve arról hogy fegyvereiken túl, meg is sebesítik magukat csak azért, hogy elkerüljék a harcot. "Szegény" megszállóknak most már a mutáns megtorlóktól is rettegni kell.

Szilárd következtetések

Az ukrán hadifoglyok vérének vizsgálata után ugyanis megállapították, hogy a katonák szervezete olyan betegségeket hordoz, amelyek arra utalnak, hogy titokban "katonai célokat" szolgáló kísérleteket végeztek rajtuk. Az állítólagos biolaborok ügyét vizsgáló Konsztantyin Koszacsov (Szövetségi Tanács) és Irina Jarovaja (Állami Duma) elnökhelyettesek szerint szinte kétség sem fér a dologhoz.

Jarovaja elsősorban arra a "kegyetlenségre és barbárságra" hivatkozik, amivel szerintük az ukrán katonák viseltetnek hadifoglyaik és a civil lakosság ellen, amiből az is egyértelművé vált a számára, hogy ebben csak az Egyesült Államok keze lehet. Szerinte a szteroidokkal tudatosan változtatják őket érzéketlen gyilkológépekké, hogy így még jobban megrettentsék az orosz katonákat.

Némileg bizarr módon szerinte az is ezt bizonyítja, hogy egyes ukrán foglyok vérében hepatitisz elleni antitestek jelenlétét is fölfedték, mivel Ukrajna korábbi egészségügyi minisztere ukrán-amerikai kettős állampolgár, és anno azon is dolgozott, hogy gyulladás elleni gyógyszereket szerezzen országának.

Alternatív valóságok

Bár az állítólagos amerikai biolaborokra már az egykori Szovjetunióban is húztak fel összeesküvés-elméleteket, február 24-én megkezdett invázió környékén újra előkerült a raktárból a téma. Mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök "nácítlanításról" szóló narratívája nem igazán hatotta meg a nyugatot, elképzelhető, hogy új vizekre evez majd a Kreml propagandája.